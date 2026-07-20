В Ростовской области при отражении атаки уничтожили более 35 вражеских БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 35 вражеских БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область.
- В Шоловском районе из-за падения обломков БПЛА загорелась лесная подстилка, возгорание ликвидировано.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 35 вражеских БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область, в Шоловском районе из-за падения обломков загорелась лесная подстилка, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более трех с половиной десятков БПЛА уничтожены... В Шоловском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесной подстилки. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что БПЛА уничтожены в Таганроге, Таганрогском заливе, Азовском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Верхнедонском, Целинском, Чертковском районах.
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