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В Ростовской области при отражении атаки уничтожили более 35 вражеских БПЛА - РИА Новости, 20.07.2026
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В Ростовской области при отражении атаки уничтожили более 35 вражеских БПЛА

Слюсарь: в Ростовской области при отражении атаки уничтожили более 35 БПЛА

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитной ракетной системы
Командный пункт в составе зенитной ракетной системы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитной ракетной системы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 35 вражеских БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область.
  • В Шоловском районе из-за падения обломков БПЛА загорелась лесная подстилка, возгорание ликвидировано.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 35 вражеских БПЛА уничтожены в ходе отражения атаки на Ростовскую область, в Шоловском районе из-за падения обломков загорелась лесная подстилка, возгорание ликвидировано, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более трех с половиной десятков БПЛА уничтожены... В Шоловском районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание лесной подстилки. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что БПЛА уничтожены в Таганроге, Таганрогском заливе, Азовском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Миллеровском, Верхнедонском, Целинском, Чертковском районах.
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