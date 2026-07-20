Силы ПВО сбили 13 беспилотников ВСУ над Тульской областью

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ночью над Тульской областью уничтожено 13 украинских беспилотников.
- Пострадавших и разрушений зданий и инфраструктуры нет.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Уничтожено 13 украинских беспилотников ночью над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
"Сегодня ночью в небе над Тульской областью подразделениями ПВО Минобороны России уничтожено 13 украинских беспилотников. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - написал Миляев в канале на платформе "Макс".
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