Силы ПВО за неделю уничтожили более пяти тысяч украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 5083 украинских БПЛА над территорией России.
- Наибольшее количество беспилотников были сбиты 13 и 16 июля — 926 и 802 единиц соответственно.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 5083 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.
Наибольшее количество беспилотников были сбиты 13 и 16 июля, 926 и 802 единиц соответственно. Подавляющее количество атак совершено на европейскую часть России.
За период с 13 по 19 июля ПВО России всего перехватила не менее 4830 украинских дронов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18