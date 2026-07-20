Силы ПВО за неделю уничтожили более пяти тысяч украинских дронов

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. ПВО за неделю перехватила и уничтожила не менее 5083 украинских БПЛА над территорией России, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

За период с 13 по 19 июля ПВО России всего перехватила не менее 4830 украинских дронов.