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Художник Путнин может посвятить картину освобождению Константиновки - РИА Новости, 20.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
06:52 20.07.2026 (обновлено: 06:53 20.07.2026)
Художник Путнин может посвятить картину освобождению Константиновки

Художник Путнин не исключил, что напишет картину об освобождении Константиновки

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКонстантиновка
Константиновка - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Константиновка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Художник, академик Российской академии художеств Олег Путнин не исключил, что в будущем напишет полотно, посвященное освобождению Константиновки.
  • Ранее Путнин уже посвящал свои работы военной тематике, среди них картины "Свеча за Россию" и "Голубь мира".
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Художник, академик Российской академии художеств Олег Путнин рассказал РИА Новости, что в будущем может написать полотно, посвященное освобождению Константиновки.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.
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"Да, это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли в будущем среди его работ появиться картина, посвященная освобождению Константиновки.
Ранее Путнин уже посвящал свои работы военной тематике, среди них картины "Свеча за Россию" и "Голубь мира". Как рассказывал РИА Новости художник, обе работы были представлены в Италии, картина "Свеча за Россию", по его словам, произвела сильное впечатление на местную публику.
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