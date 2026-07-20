Художник Путнин может посвятить картину освобождению Константиновки

Краткий пересказ от РИА ИИ Художник, академик Российской академии художеств Олег Путнин не исключил, что в будущем напишет полотно, посвященное освобождению Константиновки.

Ранее Путнин уже посвящал свои работы военной тематике, среди них картины "Свеча за Россию" и "Голубь мира".

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Художник, академик Российской академии художеств Олег Путнин рассказал РИА Новости, что в будущем может написать полотно, посвященное освобождению Константиновки.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР.

"Да, это возможно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли в будущем среди его работ появиться картина, посвященная освобождению Константиновки.