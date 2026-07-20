Рейтинг@Mail.ru
Путин рекомендовал регионам приоритетно принимать детей педагогов в детсады - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 20.07.2026 (обновлено: 15:56 20.07.2026)
Путин рекомендовал регионам приоритетно принимать детей педагогов в детсады

Путин дал регионам рекомендации о приоритетном приеме детей педагогов в детсады

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей.
  • В соответствии с указом детям учителей будет обеспечен приоритетный прием в дошкольные образовательные организации.
  • Региональным властям рекомендовано информировать учителей о полагающихся им мерах поддержки и обеспечить их реализацию.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям предусмотреть прием детей педагогов в детские сады в первоочередном порядке.
Глава государства в понедельник подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей.
«

"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предусмотреть прием детей учителей в организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в первоочередном порядке, а также определить порядок и условия предоставления указанной меры поддержки", - говорится в документе.

Отмечено, что главы регионов вправе устанавливать и дополнительные меры поддержки учителей помимо предусмотренных указом. Также им поручено обеспечить информирование учителей о полагающихся им мерах поддержки, в том числе посредством государственных информационных систем, и реализацию таких мер поддержки, включая поощрение за достижения в педагогической деятельности.
Дети играют в детском саду 360 - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
В Подмосковье планируют открыть 26 детских садов до конца 2026 года
Вчера, 15:26
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала