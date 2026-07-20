Путин рекомендовал регионам приоритетно принимать детей педагогов в детсады

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей.
- В соответствии с указом детям учителей будет обеспечен приоритетный прием в дошкольные образовательные организации.
- Региональным властям рекомендовано информировать учителей о полагающихся им мерах поддержки и обеспечить их реализацию.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям предусмотреть прием детей педагогов в детские сады в первоочередном порядке.
Глава государства в понедельник подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей.
«
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации предусмотреть прием детей учителей в организации, осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, в первоочередном порядке, а также определить порядок и условия предоставления указанной меры поддержки", - говорится в документе.
Отмечено, что главы регионов вправе устанавливать и дополнительные меры поддержки учителей помимо предусмотренных указом. Также им поручено обеспечить информирование учителей о полагающихся им мерах поддержки, в том числе посредством государственных информационных систем, и реализацию таких мер поддержки, включая поощрение за достижения в педагогической деятельности.