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Путин наградил посла в отставке Игоря Иванова орденом - РИА Новости, 20.07.2026
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15:04 20.07.2026 (обновлено: 15:13 20.07.2026)
Путин наградил посла в отставке Игоря Иванова орденом

Путин наградил посла Иванова Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкИгорь Иванов
Игорь Иванов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин наградил посла в отставке Игоря Иванова Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
  • Игорь Иванов награжден за большой вклад в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла в отставке Игоря Иванова Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«
"За большой вклад в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени" Иванова Игоря Сергеевича - Чрезвычайного и Полномочного посла в отставке", - говорится в тексте документа.
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