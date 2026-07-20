Путин наградил посла в отставке Игоря Иванова орденом

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"За большой вклад в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени" Иванова Игоря Сергеевича - Чрезвычайного и Полномочного посла в отставке", - говорится в тексте документа.