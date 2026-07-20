Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин наградил посла в отставке Игоря Иванова Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени.
- Игорь Иванов награжден за большой вклад в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил посла в отставке Игоря Иванова Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
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"За большой вклад в реализации внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить Орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени" Иванова Игоря Сергеевича - Чрезвычайного и Полномочного посла в отставке", - говорится в тексте документа.