Путин наградил директора НМИЦ онкологии имени Блохина орденом

"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Стилиди Ивана Сократовича - директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина", город Москва", - говорится в указе.