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Путин наградил директора НМИЦ онкологии имени Блохина орденом - РИА Новости, 20.07.2026
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14:47 20.07.2026
Путин наградил директора НМИЦ онкологии имени Блохина орденом

Путин наградил Ивана Стилиди орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

© Фото : ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава РоссииДиректор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Иван Стилиди
Директор ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина Иван Стилиди - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России
Директор ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина" Иван Стилиди. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени директора НМИЦ онкологии имени Блохина Ивана Стилиди.
  • Награда присвоена за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени директора НМИЦ онкологии имени Блохина Ивана Стилиди, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Стилиди Ивана Сократовича - директора федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н.Н. Блохина", город Москва", - говорится в указе.
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