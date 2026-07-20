Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин наградил общественного деятеля Юрия Ковальчука орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
- Юрий Ковальчук награжден за большой вклад в реализацию социально значимых проектов, эффективную работу по сохранению культурно-исторических ценностей и активную благотворительную деятельность.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил общественного деятеля Юрия Ковальчука орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"За большой вклад в реализацию социально значимых проектов, эффективную работу по сохранению культурно-исторических ценностей и активную благотворительную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Ковальчука Юрия Валентиновича - общественного деятеля, город Санкт-Петербург", - говорится в тексте указа.