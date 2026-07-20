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Путин наградил общественного деятеля Юрия Ковальчука - РИА Новости, 20.07.2026
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14:41 20.07.2026 (обновлено: 14:58 20.07.2026)
Путин наградил общественного деятеля Юрия Ковальчука

Путин наградил Юрия Ковальчука орденом "за заслуги перед отечеством" lll степени

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЮрий Ковальчук
Юрий Ковальчук - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Юрий Ковальчук . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин наградил общественного деятеля Юрия Ковальчука орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
  • Юрий Ковальчук награжден за большой вклад в реализацию социально значимых проектов, эффективную работу по сохранению культурно-исторических ценностей и активную благотворительную деятельность.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил общественного деятеля Юрия Ковальчука орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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"За большой вклад в реализацию социально значимых проектов, эффективную работу по сохранению культурно-исторических ценностей и активную благотворительную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Ковальчука Юрия Валентиновича - общественного деятеля, город Санкт-Петербург", - говорится в тексте указа.
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Юрий КовальчукВладимир ПутинРоссия
 
 
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