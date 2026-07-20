Путин наградил общественного деятеля Юрия Ковальчука

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"За большой вклад в реализацию социально значимых проектов, эффективную работу по сохранению культурно-исторических ценностей и активную благотворительную деятельность наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени Ковальчука Юрия Валентиновича - общественного деятеля, город Санкт-Петербург", - говорится в тексте указа.