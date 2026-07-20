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Путин поручил установить единый образец удостоверения о статусе учителя - РИА Новости, 20.07.2026
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14:38 20.07.2026
Путин поручил установить единый образец удостоверения о статусе учителя

Путин поручил установить образец удостоверения, подтверждающего статус учителя

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил правительству установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя.
  • Установление образца удостоверения должно быть осуществлено в 6-месячный срок.
  • Правительству также поручили внести изменения в законодательство, направленные на реализацию мер поддержки учителей.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ за полгода установить единый образец удостоверения, подтверждающего статус учителя, следует из соответствующего указа президента.
"Правительству Российской Федерации в 6-месячный срок обеспечить: установление единого образца удостоверения, подтверждающего статус учителя в Российской Федерации, и порядка выдачи такого удостоверения", - говорится в документе.
Правительству также поручили внести изменения в законодательство Российской Федерации, которые будут направлены на реализацию мер поддержки учителей. Среди них - гарантии обеспечения условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, наставничество для учителей в течение года после начала работы педагогом, а также бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами и другие меры.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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