Путин поручил установить единый образец удостоверения о статусе учителя

Правительству также поручили внести изменения в законодательство Российской Федерации, которые будут направлены на реализацию мер поддержки учителей. Среди них - гарантии обеспечения условий для профессионального становления и развития учителей, эффективного выполнения ими профессиональных задач, наставничество для учителей в течение года после начала работы педагогом, а также бесплатное пользование электронными образовательными ресурсами и другие меры.