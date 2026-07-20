Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством"

"За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Газманова Олега Михайловича - композитора, артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.