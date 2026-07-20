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Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 20.07.2026
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14:32 20.07.2026 (обновлено: 14:38 20.07.2026)
Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил Олега Газманова орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНародный артист России Олег Газманов
Народный артист России Олег Газманов - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени певца Олега Газманова.
  • Награда присуждена за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени певца Олега Газманова, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Газманова Олега Михайловича - композитора, артиста-вокалиста, члена правления Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва", - говорится в документе.
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