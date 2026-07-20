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Путин поддержал реализацию "Союзного проекта" к 200-летию Бердянска - РИА Новости, 20.07.2026
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Союзное государство
 
12:43 20.07.2026
Путин поддержал реализацию "Союзного проекта" к 200-летию Бердянска

Путин поддержал создание в Бердянске автобусных остановок в этническом стиле

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поддержал реализацию "Союзного проекта" к 200-летию Бердянска.
  • "Союзный проект" предусматривает создание в Бердянске автобусных остановок в стилистике, отражающей особенности разных регионов России.
  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий попросил президента поддержать эту инициативу, и Путин выразил готовность это сделать.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал реализацию "Союзного проекта" к 200-летию Бердянска, который предусматривает создание в городе автобусных остановок в стилистике, отражающей особенности разных регионов России.
Глава государства в понедельник встретился с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
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"Я посмотрел среди прочих документов, которые вы подготовили, – есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что, прежде всего, вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности. Что за проект "Союзный проект"?", - поинтересовался Путин, изучая представленные главой региона документы.
Балицкий напомнил, что в следующем году регион отметит 200-летие города Бердянск. "Союзный проект", который планируют реализовать к этой дате, призван объединить всю Россию, все этносы и регионы, рассказал он. Региональные власти уже проработали этот вопрос с мэрами крупных российских городов, чтобы в Бердянске к 200-летию города появилась остановка каждого региона в своем этническом стиле, пояснил глава Запорожской области.
"Мы все сделаем, всю документацию подготовим, но каждый практически регион подарит одну остановку. Это не просто остановка – это остановочный комплекс, в котором будет этнос отражен. Там, конечно, будет Wi-Fi, там будут все современные меры, которые сегодня предусматриваются", - сообщил губернатор.
Балицкий уточнил, что речь идет о создании автобусных остановок. По его словам, вся Россия сможет таким образом сделать проект, который будет лицом Бердянска. Глава региона попросил президента поддержать эту инициативу.
"Хорошо, с удовольствием это сделаю. Вроде, действительно, так просто, но будет, мне кажется, интересно, действительно будет интересно. С удовольствием поддержу", - отреагировал Путин.
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Союзное государствоРоссияБердянскЗапорожская областьВладимир ПутинЕвгений Балицкий
 
 
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