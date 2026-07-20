Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поддержал реализацию "Союзного проекта" к 200-летию Бердянска.

"Союзный проект" предусматривает создание в Бердянске автобусных остановок в стилистике, отражающей особенности разных регионов России.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий попросил президента поддержать эту инициативу, и Путин выразил готовность это сделать.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал реализацию "Союзного проекта" к 200-летию Бердянска, который предусматривает создание в городе автобусных остановок в стилистике, отражающей особенности разных регионов России.

"Я посмотрел среди прочих документов, которые вы подготовили, – есть вопросы чисто гуманитарного характера. Я знаю, что, прежде всего, вас всегда беспокоят вопросы экономического развития, безопасности. Что за проект "Союзный проект"?", - поинтересовался Путин, изучая представленные главой региона документы.

Балицкий напомнил, что в следующем году регион отметит 200-летие города Бердянск. "Союзный проект", который планируют реализовать к этой дате, призван объединить всю Россию, все этносы и регионы, рассказал он. Региональные власти уже проработали этот вопрос с мэрами крупных российских городов, чтобы в Бердянске к 200-летию города появилась остановка каждого региона в своем этническом стиле, пояснил глава Запорожской области.

"Мы все сделаем, всю документацию подготовим, но каждый практически регион подарит одну остановку. Это не просто остановка – это остановочный комплекс, в котором будет этнос отражен. Там, конечно, будет Wi-Fi, там будут все современные меры, которые сегодня предусматриваются", - сообщил губернатор.

Балицкий уточнил, что речь идет о создании автобусных остановок. По его словам, вся Россия сможет таким образом сделать проект, который будет лицом Бердянска. Глава региона попросил президента поддержать эту инициативу.