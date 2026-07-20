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Глава Запорожской области пригласил Путина на празднование юбилея Бердянска - РИА Новости, 20.07.2026
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12:39 20.07.2026
Глава Запорожской области пригласил Путина на празднование юбилея Бердянска

Балицкий пригласил Путина на празднование 200-летия Бердянска

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи
Президент России Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во время встречи
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Запорожской области Евгений Балицкий пригласил президента России Владимира Путина на празднование 200-летия Бердянска в 2027 году.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий пригласил президента России Владимира Путина на празднование 200-летия Бердянска.
В понедельник в Кремле Путин провел рабочую встречу с Балицким.
"Мы планируем отмечать 200-летие города Бердянска в следующем (2027 - ред.) году, куда и вас, конечно же, приглашаем, если обстановка позволит", - сказал глава Запорожской области.
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