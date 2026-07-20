Глава Запорожской области пригласил Путина на празднование юбилея Бердянска

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Запорожской области Евгений Балицкий пригласил президента России Владимира Путина на празднование 200-летия Бердянска в 2027 году.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Глава Запорожской области Евгений Балицкий пригласил президента России Владимира Путина на празднование 200-летия Бердянска.
"Мы планируем отмечать 200-летие города Бердянска в следующем (2027 - ред.) году, куда и вас, конечно же, приглашаем, если обстановка позволит", - сказал глава Запорожской области.