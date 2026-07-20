Путин встретился с губернатором Запорожской области

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что Запорожская область живет и работает в особенных условиях, что требует внимания главы государства.