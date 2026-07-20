Путин встретился с губернатором Запорожской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Рабочий график уже идет у президента. Он провел уже рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Запорожская область живет и работает в особенных условиях, что требует внимания главы государства.
По словам Пескова, в ближайшее время Кремль опубликует материал по итогам встречи.
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