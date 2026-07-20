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Путин встретился с губернатором Запорожской области - РИА Новости, 20.07.2026
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12:07 20.07.2026
Путин встретился с губернатором Запорожской области

Песков: Путин встретился с губернатором Запорожской области Балицким

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник провел встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Рабочий график уже идет у президента. Он провел уже рабочую встречу с губернатором Запорожской области Евгением Балицким", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что Запорожская область живет и работает в особенных условиях, что требует внимания главы государства.
По словам Пескова, в ближайшее время Кремль опубликует материал по итогам встречи.
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Запорожская областьРоссияВладимир ПутинЕвгений Балицкий
 
 
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