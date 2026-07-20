Лавров рассказал о доверительном общении Путина и Ким Чен Ына

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын продолжают доверительное общение.
- Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи прибыла в Москву с официальным визитом и была принята президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын продолжают доверительное общение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Важно, что доверительное общение президента Путина и председателя государственных дел товарища Ким Чен Ына продолжается. В этом контексте хотел бы особо отметить их участие 3 сентября прошлого года в Пекине в торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией", - сказал Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи в Москве.
Как сообщили ранее в российском дипведомстве, Цой Сон Хи прибыла в столицу с официальным визитом по приглашению Лаврова.
В воскресенье президент РФ Владимир Путин принял ее в Кремле. Также во встрече участвовали Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.