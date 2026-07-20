Путин поручил отсрочить штрафы за бумажные накладные при перевозках

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин поручил МВД и Ространснадзору принять решения о том, что до марта 2027 года в случае отсутствия электронных перевозочных документов у перевозчика будет объявляться устное замечание, а не назначаться штраф.

Срок выполнения поручения — до 1 сентября 2026 года, ответственными за его исполнение назначены глава МВД России Владимир Колокольцев и глава Ространснадзора Виктор Гулин.

МВД России при участии Минтранса России должно обеспечить подготовку и довести до своих территориальных органов разъяснения по вопросам проверки перевозочных документов.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ и Ространснадзору принять решения, согласно которым до марта 2027 года в случае отсутствия у перевозчика электронных перевозочных документов и при предъявлении таких документов в бумажном виде будет объявляться устное замечание, а не назначаться штраф.

Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

"МВД России и Ространснадзору принять решения, предусматривающие до 1 марта 2027 г. объявление устного замечания участникам перевозочного процесса в случае отсутствия у них электронных перевозочных документов и предъявления перевозочных документов на бумажном носителе", - говорится в перечне поручений.

В конце июня в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции президент России поддержал предложение Минтранса не вводить штрафы на первое время при переходе на электронные накладные в грузоперевозке.

Согласно сообщению, срок выполнения поручения - до 1 сентября 2026 года, а ответственными за его исполнение назначены глава МВД России Владимир Колокольцев и глава Ространснадзора Виктор Гулин.

Также, как отмечается в сообщении, президент поручил МВД России при участии Минтранса России обеспечить подготовку и довести до своих территориальных органов разъяснения по вопросам правоприменительной практики, связанным с проверкой перевозочных документов, в том числе в случаях, предусмотренных приказами Минтранса.