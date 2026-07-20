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Путин поручил отсрочить штрафы за бумажные накладные при перевозках - РИА Новости, 20.07.2026
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11:32 20.07.2026
Путин поручил отсрочить штрафы за бумажные накладные при перевозках

Путин дал поручение по отсрочке штрафов за бумажные накладные при перевозках

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил МВД и Ространснадзору принять решения о том, что до марта 2027 года в случае отсутствия электронных перевозочных документов у перевозчика будет объявляться устное замечание, а не назначаться штраф.
  • Срок выполнения поручения — до 1 сентября 2026 года, ответственными за его исполнение назначены глава МВД России Владимир Колокольцев и глава Ространснадзора Виктор Гулин.
  • МВД России при участии Минтранса России должно обеспечить подготовку и довести до своих территориальных органов разъяснения по вопросам проверки перевозочных документов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил МВД РФ и Ространснадзору принять решения, согласно которым до марта 2027 года в случае отсутствия у перевозчика электронных перевозочных документов и при предъявлении таких документов в бумажном виде будет объявляться устное замечание, а не назначаться штраф.
Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства опубликован на сайте Кремля.
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"МВД России и Ространснадзору принять решения, предусматривающие до 1 марта 2027 г. объявление устного замечания участникам перевозочного процесса в случае отсутствия у них электронных перевозочных документов и предъявления перевозочных документов на бумажном носителе", - говорится в перечне поручений.
В конце июня в ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции президент России поддержал предложение Минтранса не вводить штрафы на первое время при переходе на электронные накладные в грузоперевозке.
Согласно сообщению, срок выполнения поручения - до 1 сентября 2026 года, а ответственными за его исполнение назначены глава МВД России Владимир Колокольцев и глава Ространснадзора Виктор Гулин.
Также, как отмечается в сообщении, президент поручил МВД России при участии Минтранса России обеспечить подготовку и довести до своих территориальных органов разъяснения по вопросам правоприменительной практики, связанным с проверкой перевозочных документов, в том числе в случаях, предусмотренных приказами Минтранса.
Срок выполнения поручения – до 1 сентября 2026 года, ответственным за выполнение назначен глава МВД РФ.
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