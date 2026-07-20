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Путин дал поручение по правилам оформления документов для грузоперевозчиков - РИА Новости, 20.07.2026
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11:12 20.07.2026
Путин дал поручение по правилам оформления документов для грузоперевозчиков

Путин поручил внести изменения в законодательство о грузоперевозках

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил правительству внести изменения в законодательство, позволяющие выбирать варианты оформления перевозочных документов.
  • Срок исполнения поручения установлен на 30 июля.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 30 июля внести изменения в законодательство РФ, предусматривающие возможность выбирать варианты оформления перевозочных документов для грузоперевозчиков, сообщила пресс-служба Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Государственной думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность выбора участниками перевозочного процесса способа оформления перевозочных документов в случаях, определенных Минтрансом России", - говорится в сообщении.
Отмечается, что срок исполнения поручения установлен на 30 июля 2026 года, а ответственными за его исполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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