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Путин поручил разъяснить переход на электронные перевозочные документы - РИА Новости, 20.07.2026
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11:06 20.07.2026
Путин поручил разъяснить переход на электронные перевозочные документы

Путин поручил подготовить рекомендации по электронным перевозочным документам

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил правительству обеспечить подготовку документов по переходу на электронные перевозочные документы для грузоперевозчиков.
  • Срок исполнения поручения установлен на 15 августа 2026 года.
  • Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель комиссии госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 августа 2026 года обеспечить подготовку разъяснений, методических рекомендаций, информационных писем и других документов по переходу на электронные перевозочные документы для грузоперевозчиков, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 23 июня. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Эффективная транспортная система" обеспечить подготовку разъяснений, методических рекомендаций, информационных писем и иных документов по вопросам, связанным с переходом на электронные перевозочные документы", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения установлен на 15 августа 2026 года. Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель комиссии госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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