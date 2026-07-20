Путин поручил разъяснить переход на электронные перевозочные документы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поручил правительству обеспечить подготовку документов по переходу на электронные перевозочные документы для грузоперевозчиков.
- Срок исполнения поручения установлен на 15 августа 2026 года.
- Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель комиссии госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 августа 2026 года обеспечить подготовку разъяснений, методических рекомендаций, информационных писем и других документов по переходу на электронные перевозочные документы для грузоперевозчиков, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 23 июня. Документ опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с комиссией Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Эффективная транспортная система" обеспечить подготовку разъяснений, методических рекомендаций, информационных писем и иных документов по вопросам, связанным с переходом на электронные перевозочные документы", - говорится в перечне поручений.
Срок исполнения поручения установлен на 15 августа 2026 года. Ответственными за его исполнение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель комиссии госсовета РФ по направлению "Эффективная транспортная система" Алексей Цыденов.