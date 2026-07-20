Путин поручил разъяснить переход на электронные перевозочные документы

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 августа 2026 года обеспечить подготовку разъяснений, методических рекомендаций, информационных писем и других документов по переходу на электронные перевозочные документы для грузоперевозчиков, сообщила пресс-служба Кремля.