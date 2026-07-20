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Путин поручил распространить в медорганизациях опыт наставничества - РИА Новости, 20.07.2026
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10:45 20.07.2026 (обновлено: 10:48 20.07.2026)
Путин поручил распространить в медорганизациях опыт наставничества

Путин поручил Минздраву распространить в медорганизациях опыт наставничества

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поручил Минздраву распространить в медицинских организациях положительный опыт наставничества в сфере здравоохранения.
  • Доклад о первых результатах должен быть представлен до 15 декабря 2026 года, ответственным за исполнение назначен Мурашко.
  • Комиссии Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь" совместно с другими организациями поручено организовать мониторинг развития института наставничества для выпускников медицинских образовательных организаций и представить первый доклад о ходе реализации поручения до 1 ноября.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву РФ распространить в медицинских организациях положительный опыт наставничества в сфере здравоохранения, доложить о первых результатах до 15 декабря, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 23 июня. Документ опубликован на сайте Кремля.
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"Минздраву России подготовить обзор положительного опыта наставничества в сфере здравоохранения, а также организовать и обеспечить распространение этого опыта в медицинских организациях. Доклад - до 15 декабря 2026 года, далее - один раз в год", - указано в документе.
Ответственным за исполнение этого поручения назначен министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Кроме того, президент поручил комиссии Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь" вместе с общероссийским общественным движением "Народный Фронт "За Россию" и Национальной медицинской палатой организовать мониторинг развития в российских регионах института наставничества для выпускников медицинских образовательных организаций.
Эта работа также должна включать сбор и анализ замечаний и предложений молодых специалистов и их наставников, а представлять результаты этого мониторинга предстоит в правительство России. Первый доклад о ходе реализации этого поручения необходимо представить до 1 ноября, а затем - ежегодно.
Ответственными назначены председатель комиссии Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь", губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Герой Труда РФ, президент Союза "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль.
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