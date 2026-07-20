Путин поручил распространить в медорганизациях опыт наставничества

Краткий пересказ от РИА ИИ Путин поручил Минздраву распространить в медицинских организациях положительный опыт наставничества в сфере здравоохранения.

Доклад о первых результатах должен быть представлен до 15 декабря 2026 года, ответственным за исполнение назначен Мурашко.

Комиссии Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь" совместно с другими организациями поручено организовать мониторинг развития института наставничества для выпускников медицинских образовательных организаций и представить первый доклад о ходе реализации поручения до 1 ноября.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву РФ распространить в медицинских организациях положительный опыт наставничества в сфере здравоохранения, доложить о первых результатах до 15 декабря, сообщается на Президент России Владимир Путин поручил Минздраву РФ распространить в медицинских организациях положительный опыт наставничества в сфере здравоохранения, доложить о первых результатах до 15 декабря, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 23 июня. Документ опубликован на сайте Кремля.

"Минздраву России подготовить обзор положительного опыта наставничества в сфере здравоохранения, а также организовать и обеспечить распространение этого опыта в медицинских организациях. Доклад - до 15 декабря 2026 года, далее - один раз в год", - указано в документе.

Ответственным за исполнение этого поручения назначен министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Кроме того, президент поручил комиссии Госсовета по направлению "Продолжительная и активная жизнь" вместе с общероссийским общественным движением "Народный Фронт "За Россию" и Национальной медицинской палатой организовать мониторинг развития в российских регионах института наставничества для выпускников медицинских образовательных организаций.

Эта работа также должна включать сбор и анализ замечаний и предложений молодых специалистов и их наставников, а представлять результаты этого мониторинга предстоит в правительство России. Первый доклад о ходе реализации этого поручения необходимо представить до 1 ноября, а затем - ежегодно.