Путин поздравил "АвтоВАЗ" с юбилеем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин поздравил коллектив и ветеранов АО "АвтоВАЗ" с 60-летием создания завода.
- Путин отметил, что строительство завода стало значимым событием в истории российской индустрии и вкладом в укрепление экономического и промышленного потенциала страны.
- Глава государства подчеркнул внимание коллектива завода к подготовке молодых кадров и решению социальных проблем работников и ветеранов АвтоВАЗа.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив и ветеранов АО "АвтоВАЗ" с 60-летием создания завода, отметил, что за эти годы были воплощены смелые конструкторские идеи, внедрены в производство перспективные образцы машин, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"За прошедшие годы, во многом благодаря таланту и самоотверженности нескольких поколений инженеров, рабочих, строителей, специалистов, были воплощены в жизнь смелые конструкторские идеи и замыслы, внедрены в производство перспективные образцы легковых автомобилей", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что строительство завода стало значимым событием в истории российской индустрии, а также весомым вкладом в укрепление экономического и промышленного потенциала страны.
Он добавил, что коллектив завода достойно продолжает профессиональные традиции, заложенные предшественниками, трудится с полной отдачей, повышает качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
"И, конечно, особо отмечу неустанное внимание, которое вы уделяете подготовке квалифицированных молодых кадров, решению насущных социальных проблем работников и ветеранов АвтоВАЗа. Желаю вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего", - подчеркнул глава государства.