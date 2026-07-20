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Путин поздравил "АвтоВАЗ" с юбилеем - РИА Новости, 20.07.2026
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09:08 20.07.2026 (обновлено: 09:18 20.07.2026)
Путин поздравил "АвтоВАЗ" с юбилеем

Путин поздравил "АвтоВАЗ" с 60-летием

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин поздравил коллектив и ветеранов АО "АвтоВАЗ" с 60-летием создания завода.
  • Путин отметил, что строительство завода стало значимым событием в истории российской индустрии и вкладом в укрепление экономического и промышленного потенциала страны.
  • Глава государства подчеркнул внимание коллектива завода к подготовке молодых кадров и решению социальных проблем работников и ветеранов АвтоВАЗа.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, поздравляя коллектив и ветеранов АО "АвтоВАЗ" с 60-летием создания завода, отметил, что за эти годы были воплощены смелые конструкторские идеи, внедрены в производство перспективные образцы машин, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"За прошедшие годы, во многом благодаря таланту и самоотверженности нескольких поколений инженеров, рабочих, строителей, специалистов, были воплощены в жизнь смелые конструкторские идеи и замыслы, внедрены в производство перспективные образцы легковых автомобилей", - говорится в телеграмме.
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Путин отметил, что строительство завода стало значимым событием в истории российской индустрии, а также весомым вкладом в укрепление экономического и промышленного потенциала страны.
Он добавил, что коллектив завода достойно продолжает профессиональные традиции, заложенные предшественниками, трудится с полной отдачей, повышает качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции.
"И, конечно, особо отмечу неустанное внимание, которое вы уделяете подготовке квалифицированных молодых кадров, решению насущных социальных проблем работников и ветеранов АвтоВАЗа. Желаю вам доброго здоровья, успехов и всего наилучшего", - подчеркнул глава государства.
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