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Протесты против отставки министра обороны Украины могут стать бессрочными - РИА Новости, 20.07.2026
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15:37 20.07.2026
Протесты против отставки министра обороны Украины могут стать бессрочными

Козятинский: протесты против отставки Федорова могут быть бессрочными

© Фото : соцсетиМитинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : соцсети
Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова с поста главы Минобороны Украины
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины могут стать бессрочными, если требования митингующих не будут услышаны, заявил бывший украинский военный Дмитрий Козятинский.
  • В Киеве и ряде городов Украины проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины могут стать бессрочными, если требования митингующих не будут услышаны и не будет никаких решений, заявил один из организаторов митингов, бывший украинский военный Дмитрий Козятинский.
В Киеве и ряде городов Украины с четверга проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского. Граждане Украины также использовали функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы выразить Владимиру Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.
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"Если в пятницу не появятся адекватные решения, если в пятницу не услышат требований общества, то лично я призываю выходить на бессрочный протест. Дедлайн — 24-е число", - приводит слова Казятинского украинское радио NV.
Зеленский 12 июля заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. По словам депутата Рады Ярослава Железняка, Зеленский обвинил его в провале реформы военкоматов. Верховная рада 14 июля проголосовала за увольнение Юлии Свириденко с поста премьера, что автоматически повлекло за собой отставку всего кабмина.
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