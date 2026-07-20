Протесты против отставки министра обороны Украины могут стать бессрочными

Краткий пересказ от РИА ИИ Протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины могут стать бессрочными, если требования митингующих не будут услышаны, заявил бывший украинский военный Дмитрий Козятинский.

В Киеве и ряде городов Украины проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Протесты против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины могут стать бессрочными, если требования митингующих не будут услышаны и не будет никаких решений, заявил один из организаторов митингов, бывший украинский военный Дмитрий Козятинский.

Киеве и ряде городов Украины с четверга проходят митинги в поддержку Федорова и против главкома ВСУ Александра Сырского. Граждане Украины также использовали функцию отправки платных подарков в Telegram, чтобы выразить Владимиру Зеленскому резкое недовольство отставкой министра обороны и потребовать смещения главкома ВСУ.

"Если в пятницу не появятся адекватные решения, если в пятницу не услышат требований общества, то лично я призываю выходить на бессрочный протест. Дедлайн — 24-е число", - приводит слова Казятинского украинское радио NV.