Суд приговорил экс-главу 27-го Центрального НИИ Минобороны к 13 годам

Краткий пересказ от РИА ИИ Савеловский суд Москвы приговорил бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны Протасова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Протасов обвинялся в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а также в превышении должностных полномочий.

На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 13 годам бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Назначить Протасову наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строго режима", - решил суд.

Кроме того, суд лишил Протасова права занимать должности на государственной и муниципальной службе, оштрафовал его на 20 миллионов рублей с конфискацией еще 7 миллионов рублей. Также было решено лишить обвиняемого воинского звания подполковника в отставке.

Фигуранта, который находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. В суд он пришел с большой спортивной сумкой с вещами для СИЗО.

Как сообщали в Главном военном следственном управлении СК , Протасову было предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а также в превышении должностных полномочий (пункты "в", "е" части 3 статьи 286, пункт "в" части 5 статьи 290, часть 2 статьи 290 и часть 6 статьи 290 УК РФ).

Согласно сообщению, установлено, что в 2014-2024 годах научно-исследовательским институтом выполнялся контракт с иностранным заказчиком по разработке и внедрению современных технологий. Отмечалось, что на Протасова возлагались обязанности по созданию инициативной научной группы, которой устанавливались дополнительные выплаты. По данным ведомства, в 2020-2025 годах Протасов получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат.