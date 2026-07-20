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Суд приговорил экс-главу 27-го Центрального НИИ Минобороны к 13 годам - РИА Новости, 20.07.2026
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10:03 20.07.2026 (обновлено: 10:13 20.07.2026)
Суд приговорил экс-главу 27-го Центрального НИИ Минобороны к 13 годам

Суд приговорил экс-главу 27-го Центрального НИИ Минобороны Протасова к 13 годам

© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города МосквыНачальник ФГБУ "27 ЦНИИ" Минобороны России Андрей Протасов в Савеловском суде Москвы
Начальник ФГБУ 27 ЦНИИ Минобороны России Андрей Протасов в Савеловском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Начальник ФГБУ "27 ЦНИИ" Минобороны России Андрей Протасов в Савеловском суде Москвы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Савеловский суд Москвы приговорил бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны Протасова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
  • Протасов обвинялся в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а также в превышении должностных полномочий.
  • На имущество обвиняемого наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Савеловский суд Москвы приговорил к 13 годам бывшего начальника 27-го Центрального НИИ Минобороны РФ Андрея Протасова, обвиняемого в получении взяток и превышении должностных полномочий, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Назначить Протасову наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в колонии строго режима", - решил суд.
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Кроме того, суд лишил Протасова права занимать должности на государственной и муниципальной службе, оштрафовал его на 20 миллионов рублей с конфискацией еще 7 миллионов рублей. Также было решено лишить обвиняемого воинского звания подполковника в отставке.
Фигуранта, который находился под домашним арестом, взяли под стражу в зале суда. В суд он пришел с большой спортивной сумкой с вещами для СИЗО.
Как сообщали в Главном военном следственном управлении СК, Протасову было предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, а также в превышении должностных полномочий (пункты "в", "е" части 3 статьи 286, пункт "в" части 5 статьи 290, часть 2 статьи 290 и часть 6 статьи 290 УК РФ).
Согласно сообщению, установлено, что в 2014-2024 годах научно-исследовательским институтом выполнялся контракт с иностранным заказчиком по разработке и внедрению современных технологий. Отмечалось, что на Протасова возлагались обязанности по созданию инициативной научной группы, которой устанавливались дополнительные выплаты. По данным ведомства, в 2020-2025 годах Протасов получил от сотрудников института взятки за включение их в научную группу для получения стимулирующих выплат.
На имущество обвиняемого был наложен арест на сумму более 25 миллионов рублей.
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