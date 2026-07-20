Продажи водки в июне снизились почти на шесть процентов

Краткий пересказ от РИА ИИ Продажи водки в России в июне снизились на 5,8% в годовом выражении.

Продажи бренди просели сильнее всего — на 8,9%, а спрос на настойки сократился до 559,3 тысячи декалитров.

Президент компании Ladoga Вениамин Грабар объяснил снижение продаж алкоголя возможным общим снижением градуса потребления.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Продажи водки в России в июне снизились на 5,8% в годовом выражении, спрос на другой крепкий алкоголь также падает, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости данных участников алкогольного рынка.

Согласно информации, в июне сильнее всего просели продажи бренди - на 8,9%, до 1,05 миллиона декалитров. Также заметно сократился спрос на настойки - в начале лета было продано всего 559,3 тысячи декалитров против 602,2 тысячи годом ранее.

Продажи водки снизились в июне на 5,8%, составив 5,9 миллиона декалитров. Продажи виски в июне составили 829,3 тысячи декалитров, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%.

Среди другого распространенного алкоголя россияне также стали меньше покупать тихие вина - в начале лета спрос составил 4,9 миллиона декалитров против 5,2 миллиона годом ранее.