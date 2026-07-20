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Продажи водки в июне снизились почти на шесть процентов - РИА Новости, 20.07.2026
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02:10 20.07.2026
Продажи водки в июне снизились почти на шесть процентов

Продажи водки в России в июне снизились на 5,8 процента

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВодка
Водка - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продажи водки в России в июне снизились на 5,8% в годовом выражении.
  • Продажи бренди просели сильнее всего — на 8,9%, а спрос на настойки сократился до 559,3 тысячи декалитров.
  • Президент компании Ladoga Вениамин Грабар объяснил снижение продаж алкоголя возможным общим снижением градуса потребления.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Продажи водки в России в июне снизились на 5,8% в годовом выражении, спрос на другой крепкий алкоголь также падает, следует из имеющихся в распоряжении РИА Новости данных участников алкогольного рынка.
Согласно информации, в июне сильнее всего просели продажи бренди - на 8,9%, до 1,05 миллиона декалитров. Также заметно сократился спрос на настойки - в начале лета было продано всего 559,3 тысячи декалитров против 602,2 тысячи годом ранее.
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Продажи водки снизились в июне на 5,8%, составив 5,9 миллиона декалитров. Продажи виски в июне составили 829,3 тысячи декалитров, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%.
Среди другого распространенного алкоголя россияне также стали меньше покупать тихие вина - в начале лета спрос составил 4,9 миллиона декалитров против 5,2 миллиона годом ранее.
"Это может быть связано с общим снижением градуса потребления", - объяснил РИА Новости президент компании-производителя и дистрибьютора алкогольной продукции Ladoga Вениамин Грабар.
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