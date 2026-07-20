В Приморье годовалая девочка выпала из окна и чудом выжила

Краткий пересказ от РИА ИИ Годовалая девочка из Находки выпала из окна второго этажа и выжила.

Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Годовалая девочка из Находки Приморского края выпала из окна 2 этажа и чудом выжила, Годовалая девочка из Находки Приморского края выпала из окна 2 этажа и чудом выжила, сообщает УМВД по Приморью.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть из центральной городской больницы города. Врачи сообщили, что к ним поступила годовалая девочка, выпавшая из окна второго этажа.

"Мать малолетней занималась домашними делами и услышала крик старших детей, они рассказали, что младшая дочь выпала из окна. Выбежав на улицу, женщина увидела своего ребенка на выброске (уличной сушилке для белья - ред.) первого этажа (она и смягчила падение)", - сообщили в УМВД, отметив, что девочка чудом осталась жива.

В ведомстве добавили, что сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Девочка уже выписана и отправлена на амбулаторное лечение.