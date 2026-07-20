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В Приморье годовалая девочка выпала из окна и чудом выжила - РИА Новости, 20.07.2026
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11:45 20.07.2026
В Приморье годовалая девочка выпала из окна и чудом выжила

В Приморье годовалая девочка выпала из окна второго этажа и чудом выжила

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Годовалая девочка из Находки выпала из окна второго этажа и выжила.
  • Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Годовалая девочка из Находки Приморского края выпала из окна 2 этажа и чудом выжила, сообщает УМВД по Приморью.
Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть из центральной городской больницы города. Врачи сообщили, что к ним поступила годовалая девочка, выпавшая из окна второго этажа.
"Мать малолетней занималась домашними делами и услышала крик старших детей, они рассказали, что младшая дочь выпала из окна. Выбежав на улицу, женщина увидела своего ребенка на выброске (уличной сушилке для белья - ред.) первого этажа (она и смягчила падение)", - сообщили в УМВД, отметив, что девочка чудом осталась жива.
В ведомстве добавили, что сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Девочка уже выписана и отправлена на амбулаторное лечение.
По факту падения ребенка из окна инспекторы по делам несовершеннолетних проводят проверку.
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