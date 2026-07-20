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Мирошник рассказал о кораблях с военными грузами, прошедших через Одессу - РИА Новости, 20.07.2026
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11:38 20.07.2026
Мирошник рассказал о кораблях с военными грузами, прошедших через Одессу

Мирошник: около 8 тысяч кораблей с военными грузами прошли через порты Одессы

© Фото : МИД РоссииРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что около восьми тысяч кораблей с военными грузами за последние дни прошли через одесские порты на Украину.
  • Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений.
  • Мирошник подчеркнул, что нанесение ударов по этим кораблям — это оправданный удар по подтвержденным военным целям.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Около восьми тысяч кораблей с военными грузами за последние дни прошли через одесские порты на Украину, что объясняет нанесение ударов по этим целям, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Мы видим, что удары полетели по одесским портам. В Одесской области порядка семи портов, и за последние три года через них прошло порядка восьми тысяч кораблей. Что приходило на этих кораблях? В украинской отчетности написано, что там продукты питания, гражданские или какие-то мирные грузы. А каким же образом тогда на территорию Украины попадает вооружение, боеприпасы, танки, техника, все прочее? Конечно же, этим же грузом. Поэтому (наносятся) вот эти удары", - сказал он ИС "Вести".
Как уточнил дипломат, на данный момент Украина использует морской путь как круглосуточный канал доставки вооружений.
"Эти корабли не обследуются, не просматриваются, поэтому нанесение удара по ним - абсолютно нормально, это абсолютно подтверждаемые военные цели, оправданный удар по этому работающему в круглосуточном режиме каналу по доставке вооружений в эту сторону", - подчеркнул Мирошник.
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