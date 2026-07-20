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Фонд помощи украинским беженцам в Польше столкнулся с агрессией в сети - РИА Новости, 20.07.2026
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15:22 20.07.2026 (обновлено: 15:23 20.07.2026)
Фонд помощи украинским беженцам в Польше столкнулся с агрессией в сети

Warsaw: фонд помощи украинским беженцам в Польше столкнулся с агрессией в сети

© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Украины и Польши в Варшаве
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фонд помощи украинским беженцам Martynka в Польше столкнулся с ростом агрессии и ненависти в свой адрес.
  • В социальных сетях организация регулярно получает агрессивные комментарии, содержащие ксенофобские высказывания и угрозы.
  • Фонд столкнулся с нехваткой средств из-за того, что партнеры отвернулись от него, поскольку Украина больше не вызывает прежнего внимания и сочувствия.
ВАРШАВА, 20 июл – РИА Новости. Действующий в Польше фонд помощи украинским беженцам Martynka столкнулся с ростом агрессии и ненависти в свой адрес на фоне усиления негативного отношения к украинцам в польском обществе, сообщило издание Warsaw.
По словам представительницы Martynkа Насти Подорожной, которые приводит издание, в последние месяцы количество ксенофобских высказываний в адрес организации выросло. Как рассказала активистка, в социальных сетях организация регулярно получает агрессивные комментарии. Среди них — обвинения украинцев в нацизме, требования депортации и прямые угрозы.
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Подорожная считает, что подобные сообщения нельзя воспринимать как безобидные шутки.
"Люди любят говорить, что такие комментарии смешные и что они нас не задевают. Но они причиняют боль", — отметила активистка, чьи слова приводит издание.
Одновременно с ростом ненависти организация столкнулась с нехваткой средств, продолжила представительница фонда.
"Почти все наши партнеры отвернулись от нас, потому что Украина больше не вызывает... прежнего внимания и сочувствия", — заявила Подорожная.
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