Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве. Архивное фото

Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве

© AP Photo / Petr David Josek Люди с флагами Украины и Польши в Варшаве

Фонд помощи украинским беженцам в Польше столкнулся с агрессией в сети

Краткий пересказ от РИА ИИ Фонд помощи украинским беженцам Martynka в Польше столкнулся с ростом агрессии и ненависти в свой адрес.

В социальных сетях организация регулярно получает агрессивные комментарии, содержащие ксенофобские высказывания и угрозы.

Фонд столкнулся с нехваткой средств из-за того, что партнеры отвернулись от него, поскольку Украина больше не вызывает прежнего внимания и сочувствия.

ВАРШАВА, 20 июл – РИА Новости. Действующий в Польше фонд помощи украинским беженцам Martynka столкнулся с ростом агрессии и ненависти в свой адрес на фоне усиления негативного отношения к украинцам в польском обществе, сообщило издание Действующий в Польше фонд помощи украинским беженцам Martynka столкнулся с ростом агрессии и ненависти в свой адрес на фоне усиления негативного отношения к украинцам в польском обществе, сообщило издание Warsaw

По словам представительницы Martynkа Насти Подорожной, которые приводит издание, в последние месяцы количество ксенофобских высказываний в адрес организации выросло. Как рассказала активистка, в социальных сетях организация регулярно получает агрессивные комментарии. Среди них — обвинения украинцев в нацизме, требования депортации и прямые угрозы.

Подорожная считает, что подобные сообщения нельзя воспринимать как безобидные шутки.

"Люди любят говорить, что такие комментарии смешные и что они нас не задевают. Но они причиняют боль", — отметила активистка, чьи слова приводит издание.

Одновременно с ростом ненависти организация столкнулась с нехваткой средств, продолжила представительница фонда.

"Почти все наши партнеры отвернулись от нас, потому что Украина больше не вызывает... прежнего внимания и сочувствия", — заявила Подорожная.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.