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Министр обороны Польши призвал украинцев соблюдать порядок в стране - РИА Новости, 20.07.2026
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13:39 20.07.2026
Министр обороны Польши призвал украинцев соблюдать порядок в стране

Косиняк-Камыш: украинские власти должны призвать своих граждан к порядку

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские власти должны призвать своих граждан к соблюдению порядка на польской территории.
  • В последнее время польские СМИ регулярно публикуют сообщения о нападениях на украинцев в Польше на фоне обострения отношений между двумя странами.
ВАРШАВА, 20 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские власти должны призвать своих граждан к соблюдению порядка на польской территории.
"Украинская сторона должна призвать своих граждан к соблюдению всех принципов и правил, если они являются гостями в нашей стране", - сказал Косиняк-Камыш журналистам.
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Он напомнил о фактах недостойного поведения граждан Украины в Польше, в частности, о случае, когда украинский блогер проехал на спорткаре по закрытой пешеходной дороге к озеру Морске-Око в Татшаньском национальном парке.
В последнее время польские СМИ регулярно публикуют сообщения о нападениях на украинцев в Польше на фоне обострения отношений между двумя странами.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
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В миреПольшаВаршаваУкраинаВладислав Косиняк-КамышВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВолынская резня
 
 
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