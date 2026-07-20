Министр обороны Польши призвал украинцев соблюдать порядок в стране

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские власти должны призвать своих граждан к соблюдению порядка на польской территории.

В последнее время польские СМИ регулярно публикуют сообщения о нападениях на украинцев в Польше на фоне обострения отношений между двумя странами.

ВАРШАВА, 20 июл – РИА Новости. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские власти должны призвать своих граждан к соблюдению порядка на польской территории.

"Украинская сторона должна призвать своих граждан к соблюдению всех принципов и правил, если они являются гостями в нашей стране", - сказал Косиняк-Камыш журналистам.

Он напомнил о фактах недостойного поведения граждан Украины в Польше, в частности, о случае, когда украинский блогер проехал на спорткаре по закрытой пешеходной дороге к озеру Морске-Око в Татшаньском национальном парке.

В последнее время польские СМИ регулярно публикуют сообщения о нападениях на украинцев в Польше на фоне обострения отношений между двумя странами.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН*-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.