Краткий пересказ от РИА ИИ Отдельный штурмовой полк ВСУ "Скала" подтвердил информацию о взятии в плен своих боевиков в Константиновке.

Там заявили, что будут способствовать скорейшему возвращению военных домой.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Отдельный штурмовой полк ВСУ "Скала" подтвердил информацию о взятии в плен своих бойцов в Константиновке в ДНР.

Накануне РИА Новости в пресс-центре Южной группировки войск сообщили о взятии в плен бойцов 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" в Константиновке

"Полк "Скала" знает о распространенной информации относительно пленения наших военнослужащих… Главное, что наши бойцы остались живыми, и полк будет способствовать всем необходимым процедурам для их скорейшего возвращения домой", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полка в соцсети Facebook*.

Штурмовой полк ВСУ "Скала" стал известен ранее из-за распространившейся в СМИ информации об издевательствах и случаях насилия над мобилизованными, а также смертями в тылу. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в июне о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в полку. Командира полка Юрия Гаркавого на время проверки отстранили от исполнения обязанностей. Позже в ГБР сообщили, что Гаркавый задержан за избиение двух военнослужащих в Харьковской области, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.