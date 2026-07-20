Рейтинг@Mail.ru
Украинский полк "Скала" подтвердил данные о боевиках, попавших в плен в ДНР - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:18 20.07.2026
Украинский полк "Скала" подтвердил данные о боевиках, попавших в плен в ДНР

Полк "Скала" подтвердил данные о боевиках, попавших в плен в Константиновке

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отдельный штурмовой полк ВСУ "Скала" подтвердил информацию о взятии в плен своих боевиков в Константиновке.
  • Там заявили, что будут способствовать скорейшему возвращению военных домой.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Отдельный штурмовой полк ВСУ "Скала" подтвердил информацию о взятии в плен своих бойцов в Константиновке в ДНР.
Накануне РИА Новости в пресс-центре Южной группировки войск сообщили о взятии в плен бойцов 425-го отдельного штурмового полка ВСУ "Скала" в Константиновке.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
В Харьковской области уничтожили штурмовиков известной зверствами "Скалы"
Вчера, 06:47
"Полк "Скала" знает о распространенной информации относительно пленения наших военнослужащих… Главное, что наши бойцы остались живыми, и полк будет способствовать всем необходимым процедурам для их скорейшего возвращения домой", - говорится в сообщении, опубликованном на странице полка в соцсети Facebook*.
Штурмовой полк ВСУ "Скала" стал известен ранее из-за распространившейся в СМИ информации об издевательствах и случаях насилия над мобилизованными, а также смертями в тылу. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в июне о начале досудебной проверки фактов применения насилия и превышения служебных полномочий в полку. Командира полка Юрия Гаркавого на время проверки отстранили от исполнения обязанностей. Позже в ГБР сообщили, что Гаркавый задержан за избиение двух военнослужащих в Харьковской области, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту России Владимиру Путину о том, что российская армия полностью освободила Константиновку. Путин назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
ФСБ уничтожила десять украинских диверсантов на окраине Константиновки
Вчера, 07:16
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКонстантиновкаРоссияДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала