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Полиция Паттайи предупредила туристов о новой мошеннической схеме - РИА Новости, 20.07.2026
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16:06 20.07.2026
Полиция Паттайи предупредила туристов о новой мошеннической схеме

В Паттайе мошенники предлагают туристам снять порчу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТуристы
Туристы - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Туристическая полиция Паттайи предупреждает о новой мошеннической схеме, в которой люди в псевдомонашеских одеждах предлагают туристам гадание и другие услуги за деньги.
  • Полицейские получили жалобы от иностранных туристов на группу индийских мужчин, предлагавших амулеты и ритуалы по снятию порчи и улучшению кармы за тысячи бат.
  • В Паттайе арестован гражданин Индии по фамилии Сингх по обвинению в обмане туристов при предоставлении услуг гадания и снятия порчи.
БАНГКОК, 20 июл – РИА Новости. Туристическая полиция таиландского курортного города Паттайя предупреждает иностранных гостей города о новой мошеннической схеме: к туристам подходят одетые в псевдомонашеские одежды люди с индийскими чертами лица и предлагают за деньги гадание по руке, составление гороскопа, улучшение кармы и снятие порчи, "вытягивая" у туристов тысячи бат.
Туристическая полиция Паттайи опубликовала предупреждение о таких случаях на интернет-ресурсах известного в городе кабельного телеканала Sophon Cable TV.
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"Мы получили несколько жалоб от иностранных туристов о том, что группа индийских мужчин, одетых как монахи, подходила к туристам на пляжах, в ресторанах и кафе. Они сразу говорили туристам, что тем не везет в жизни, предсказывали им неприятности и несчастные случаи, затем предлагали красные нити-обереги или амулеты за 199 бат и дороже, после чего настоятельно советовали ритуалы по снятию порчи и улучшению кармы, стоимость которых составляла тысячи таиландских бат", - предупредили полицейские.
Они также рассказали о недавнем аресте в Паттайе 36-летнего гражданина Индии по фамилии Сингх по обвинению в незаконном предоставлении услуг гадания различных видов, снятия порчи и улучшения кармы, в обмане туристов на тысячи бат. Индиец "работал" в одном из кафе, которое часто посещают туристы, и в своих мошеннических действиях использовал таблицы гороскопов и другие принадлежности ремесла гадалки.
Предупреждение завершается призывом к общественности и иностранным туристам сообщать немедленно турполиции по телефону круглосуточной горячей линии, если к ним обратятся незнакомцы с предложением "отвести несчастье", погадать или снять плохую карму или порчу за деньги.
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