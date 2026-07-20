Полиция Паттайи предупредила туристов о новой мошеннической схеме

БАНГКОК, 20 июл – РИА Новости. Туристическая полиция таиландского курортного города Паттайя предупреждает иностранных гостей города о новой мошеннической схеме: к туристам подходят одетые в псевдомонашеские одежды люди с индийскими чертами лица и предлагают за деньги гадание по руке, составление гороскопа, улучшение кармы и снятие порчи, "вытягивая" у туристов тысячи бат.

"Мы получили несколько жалоб от иностранных туристов о том, что группа индийских мужчин, одетых как монахи, подходила к туристам на пляжах, в ресторанах и кафе. Они сразу говорили туристам, что тем не везет в жизни, предсказывали им неприятности и несчастные случаи, затем предлагали красные нити-обереги или амулеты за 199 бат и дороже, после чего настоятельно советовали ритуалы по снятию порчи и улучшению кармы, стоимость которых составляла тысячи таиландских бат", - предупредили полицейские.