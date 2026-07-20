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На Украине полиция случайно опубликовала фото разрушений на складе БПЛА - РИА Новости, 20.07.2026
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На Украине полиция случайно опубликовала фото разрушений на складе БПЛА

На Украине полиция случайно опубликовала фотографии разрушений на складе БПЛА

© Фото : Национальная полиция УкраиныКоробки с дронами на складе в Сумской области
Коробки с дронами на складе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : Национальная полиция Украины
Коробки с дронами на складе в Сумской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Сумской области Украины случайно опубликовала фотографии разрушений на складе БПЛА.
  • На фотографиях были видны коробки с логотипом БПЛА Vyriy Drone.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Полиция Сумской области Украины случайно опубликовала фотографии разрушений на складе БПЛА, заявленного как мирный объект, сообщил украинский блогер Анатолий Шарий.
"Полиция Сумской области случайно показала дроны, которые хранились на складе, поврежденном в результате атак РФ. На фотографиях были видны коробки с логотипом БПЛА Vyriy Drone. Сообщение в Telegram-канале полиции уже изменили, а коробки заблюрили (сделали надписи нечитаемыми - ред.)", - написал Шарий в своем Telegram-канале.
Vyriy Industries - украинская компания, которая производит ударные FPV-системы, БПЛА самолетного типа, наземные роботизированные комплексы, наземные станции управления и воздушные ретрансляторы.
Как убедился корреспондент РИА Новости, фотографии, на которых были изображены коробки с украинскими дронами, на данный момент удалены из публикации в Telegram-канале полиции.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраинаРоссияАнатолий Шарий
 
 
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