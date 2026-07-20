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Подросток из Перми проехал более 400 километров, прицепившись к вагону - РИА Новости, 20.07.2026
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14:52 20.07.2026
Подросток из Перми проехал более 400 километров, прицепившись к вагону

Подросток из Перми проехал более 400 километров к подруге, прицепившись к вагону

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль и сотрудник полиции
Полицейский автомобиль и сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Полицейский автомобиль и сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подросток из Перми решил избежать пересдачи экзаменов и отправился в город Белово Кемеровской области, прицепившись к вагону грузового поезда.
  • Подростка задержали в Сысертском округе Свердловской области после того, как он проехал более 400 километров.
  • Мальчик учится в пермском хореографическом училище и собирался встретиться с подругой из Белово, с которой познакомился в интернете.
ПЕРМЬ, 20 июл - РИА Новости. Подросток из Перми, пытаясь избежать экзаменов, проехал более 400 километров, прицепившись к вагону, ребенка сняли в Свердловской области, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.
"Не желая готовиться к пересдаче промежуточных экзаменов, 16-летний пермяк отправился со станции Пермь-2 к подруге в город Белово Кемеровской области на сцепке между вагонами грузового поезда. Подростка задержали в Свердловской области", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что мальчик прицепился к вагону грузового поезда и проехал более 400 километров. Его задержали в Сысертском округе в Свердловской области во время стоянки состава.
Инспекторам ПДН подросток рассказал, что учится в пермском хореографическом училище. Родители заставили его готовиться к пересдаче экзаменов, а сами уехали на дачу. Но учиться он не хотел. Накануне познакомившись в интернете с девочкой из Белово, подросток решил отправиться к подруге из Сибири в гости. Денег у него не было, путь в 2200 километров мальчик собрался преодолеть на сцепке между вагонами поезда.
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