Подросток из Перми проехал более 400 километров, прицепившись к вагону

В ведомстве уточнили, что мальчик прицепился к вагону грузового поезда и проехал более 400 километров. Его задержали в Сысертском округе в Свердловской области во время стоянки состава.

Инспекторам ПДН подросток рассказал, что учится в пермском хореографическом училище. Родители заставили его готовиться к пересдаче экзаменов, а сами уехали на дачу. Но учиться он не хотел. Накануне познакомившись в интернете с девочкой из Белово, подросток решил отправиться к подруге из Сибири в гости. Денег у него не было, путь в 2200 километров мальчик собрался преодолеть на сцепке между вагонами поезда.