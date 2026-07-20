Россия учтет приобретенный опыт отношений с Европой, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия будет учитывать приобретенный опыт отношений с Европой при возобновлении диалога.
- Москва остается открытой для диалога с европейскими странами.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия всегда будет учитывать приобретенный опыт отношений с Европой при возобновлении диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва остается открытой для диалога с европейскими странами.
"Мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений. Но, разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.