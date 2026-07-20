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Россия учтет приобретенный опыт отношений с Европой, заявил Песков - РИА Новости, 20.07.2026
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12:09 20.07.2026 (обновлено: 12:10 20.07.2026)
Россия учтет приобретенный опыт отношений с Европой, заявил Песков

Песков: РФ будет учитывать опыт отношений с Европой при возобновлении диалога

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия будет учитывать приобретенный опыт отношений с Европой при возобновлении диалога.
  • Москва остается открытой для диалога с европейскими странами.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия всегда будет учитывать приобретенный опыт отношений с Европой при возобновлении диалога, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Москва остается открытой для диалога с европейскими странами.
"Мы никогда не были инициаторами сворачивания отношений. Но, разумеется, тот опыт, который мы приобрели, мы далее всегда будем использовать при возобновлении диалога", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
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