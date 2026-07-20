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Переговоры между США и Ираном продолжаются, пишет Axios - РИА Новости, 20.07.2026
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22:47 20.07.2026 (обновлено: 23:01 20.07.2026)
Переговоры между США и Ираном продолжаются, пишет Axios

Axios: переговоры между США и Ираном продолжаются, несмотря на обмен ударами

© AP Photo / Carlos BarriaФлаги США и Ирана
Флаги США и Ирана - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Carlos Barria
Флаги США и Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры между США и Ираном продолжаются.
  • Вашингтон намерен продолжать наносить удары до тех пор, пока президент США Дональд Трамп считает это нужным.
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Переговоры между США и Ираном продолжаются, однако Вашингтон намерен наносить удары до тех пор, пока президент США Дональд Трамп считает это нужным, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.
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"Эти сокрушительные удары будут продолжаться до тех пор, пока президент (Трамп - ред.) не сочтет иначе, но переговоры между нашими странами продолжаются", - цитирует Равид слова американского чиновника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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