Переговоры между США и Ираном продолжаются, пишет Axios

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Переговоры между США и Ираном продолжаются.
- Вашингтон намерен продолжать наносить удары до тех пор, пока президент США Дональд Трамп считает это нужным.
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Переговоры между США и Ираном продолжаются, однако Вашингтон намерен наносить удары до тех пор, пока президент США Дональд Трамп считает это нужным, сообщает журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.
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"Эти сокрушительные удары будут продолжаться до тех пор, пока президент (Трамп - ред.) не сочтет иначе, но переговоры между нашими странами продолжаются", - цитирует Равид слова американского чиновника.