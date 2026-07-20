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Спасатели пять дней искали заблудившегося в подмосковном лесу пенсионера - РИА Новости, 20.07.2026
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17:59 20.07.2026 (обновлено: 18:04 20.07.2026)
Спасатели пять дней искали заблудившегося в подмосковном лесу пенсионера

В Щелково отправившийся на прогулку без телефона пенсионер провел в лесу 5 суток

© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"Житель деревни Булаково, заблудившийся возле подмосковного Щелково
Житель деревни Булаково, заблудившийся возле подмосковного Щелково - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : ГКУ МО "Мособлпожспас"
Житель деревни Булаково, заблудившийся возле подмосковного Щелково
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 77-летний пенсионер заблудился в лесу возле подмосковного Щелково и провел там пять суток.
  • Поиск пенсионера затрудняло отсутствие телефона.
  • Мужчину удалось обнаружить и вывести из чащи после пяти суток непрерывных поисков.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пять суток провел в лесу заблудившийся возле подмосковного Щелково 77-летний пенсионер, поиск "потеряшки" затрудняло отсутствие телефона, сообщает ГКУ "Мособлпожспас".
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"Несколько дней о судьбе 77-летнего жителя деревни Булаково округа Щелково ничего не было известно. 13 июля мужчина ушел в лес, а к назначенному времени домой не вернулся. Супруга пенсионера обратилась за помощью в службу "112", - говорится в сообщении.

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В район предполагаемого поиска выехали специалисты двух пожарно-спасательных частей и кинологи "Мособлпожспас". К поискам также подключились добровольцы отряда "ЛизаАлерт".
Связаться с пенсионером спасатели не могли, так как он оставил свой телефон дома. В ходе поиска они работали на отклик, подавая звуковые сигналы со спецтехники, прочесывая лесной массив квадрат за квадратом.
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"Спустя пять суток непрерывных поисков, ближе к вечеру пятницы, мужчину удалось обнаружить и вывести из чащи. Медпомощь пенсионеру не потребовалась - спасатели доставили его домой к родным", - заключает "Мособлпожспас".
Спасатели советуют любителям лесных прогулок брать с собой заряженный телефон, воду, перекус, лекарства, спички и свисток. Необходимо также рассказать близким о времени возвращения и маршруте прогулки. Яркую одежду следует предпочесть камуфляжу, чтобы не сливаться с лесным пейзажем. Если заблудились, не паникуйте - оставайтесь на месте и сразу позвоните в экстренные службы.
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