Спасатели пять дней искали заблудившегося в подмосковном лесу пенсионера

"Несколько дней о судьбе 77-летнего жителя деревни Булаково округа Щелково ничего не было известно. 13 июля мужчина ушел в лес, а к назначенному времени домой не вернулся. Супруга пенсионера обратилась за помощью в службу "112", - говорится в сообщении .

Связаться с пенсионером спасатели не могли, так как он оставил свой телефон дома. В ходе поиска они работали на отклик, подавая звуковые сигналы со спецтехники, прочесывая лесной массив квадрат за квадратом.

"Спустя пять суток непрерывных поисков, ближе к вечеру пятницы, мужчину удалось обнаружить и вывести из чащи. Медпомощь пенсионеру не потребовалась - спасатели доставили его домой к родным", - заключает "Мособлпожспас".

Спасатели советуют любителям лесных прогулок брать с собой заряженный телефон, воду, перекус, лекарства, спички и свисток. Необходимо также рассказать близким о времени возвращения и маршруте прогулки. Яркую одежду следует предпочесть камуфляжу, чтобы не сливаться с лесным пейзажем. Если заблудились, не паникуйте - оставайтесь на месте и сразу позвоните в экстренные службы.