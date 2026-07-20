Названы регионы с самыми прибыльными подработками для пенсионеров

Краткий пересказ от РИА ИИ Самую прибыльную подработку пенсионеры в России могут найти в Республике Алтай и Магаданской области, где доход может достигать примерно 60 тысяч рублей в месяц.

Наиболее востребованной и доходной подработкой для пенсионеров является работа курьером.

Рынок труда на Дальнем Востоке стремительно меняется: зарплатные предложения за год выросли на 25%, а число вакансий с частичной занятостью увеличилось почти вдвое.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Самую прибыльную подработку пенсионеры в России могут найти в Республике Алтай и Магаданской области - примерно 60 тысяч в месяц, больше всего дохода там приносит позиция курьера, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Подработки".

"Наиболее высокие предлагаемые вознаграждения для пенсионеров отмечены в Республике Алтай - в среднем 63 827 рублей в месяц. Далее следует Магаданская область - 62 186 рублей в месяц. Общей тенденцией для этих регионов стала востребованность курьерской подработки: она входит в число наиболее доходных предложений для пенсионеров", - рассказали эксперты.

На третьем месте среди регионов с самыми денежными подработками для пенсионеров расположилась Якутия (58 810 рублей в месяц).

Также высокий доход пенсионерам приносит подработка в Тюменской области (58 669 рублей в месяц) и Московской области (58 258 рублей в месяц).

Эксперты отметили, что рынок труда на Дальнем Востоке стремительно меняется: зарплатные предложения за год выросли на 25%, а число вакансий с частичной занятостью увеличилось почти вдвое.