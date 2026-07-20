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Названы регионы с самыми прибыльными подработками для пенсионеров - РИА Новости, 20.07.2026
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06:54 20.07.2026
Названы регионы с самыми прибыльными подработками для пенсионеров

Самую прибыльную подработку пенсионеры могут найти в Республике Алтай

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЖенщина работает за компьютером
Женщина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самую прибыльную подработку пенсионеры в России могут найти в Республике Алтай и Магаданской области, где доход может достигать примерно 60 тысяч рублей в месяц.
  • Наиболее востребованной и доходной подработкой для пенсионеров является работа курьером.
  • Рынок труда на Дальнем Востоке стремительно меняется: зарплатные предложения за год выросли на 25%, а число вакансий с частичной занятостью увеличилось почти вдвое.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Самую прибыльную подработку пенсионеры в России могут найти в Республике Алтай и Магаданской области - примерно 60 тысяч в месяц, больше всего дохода там приносит позиция курьера, выяснили для РИА Новости эксперты "Авито Подработки".
"Наиболее высокие предлагаемые вознаграждения для пенсионеров отмечены в Республике Алтай - в среднем 63 827 рублей в месяц. Далее следует Магаданская область - 62 186 рублей в месяц. Общей тенденцией для этих регионов стала востребованность курьерской подработки: она входит в число наиболее доходных предложений для пенсионеров", - рассказали эксперты.
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На третьем месте среди регионов с самыми денежными подработками для пенсионеров расположилась Якутия (58 810 рублей в месяц).
Также высокий доход пенсионерам приносит подработка в Тюменской области (58 669 рублей в месяц) и Московской области (58 258 рублей в месяц).
Эксперты отметили, что рынок труда на Дальнем Востоке стремительно меняется: зарплатные предложения за год выросли на 25%, а число вакансий с частичной занятостью увеличилось почти вдвое.
"Главными драйверами трансформации становятся внедрение технологий искусственного интеллекта и рекордный спрос на временный персонал, особенно в сфере туризма и услуг", - объяснили эксперты "Авито Подработки".
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ОбществоРеспублика АлтайМагаданская областьРоссия
 
 
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