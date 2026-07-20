В Красноярском крае проверят сообщения о массовой гибели пчел

Краткий пересказ от РИА ИИ Прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели пчел в Красноярском крае.

Причина гибели насекомых будет установлена экспертизой, которая продлится две-три недели.

КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по поводу массовой гибели пчел в Красноярском крае, насекомые изъяты для проведения экспертизы, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.

Ранее Telegram-канал Shot утверждал, что 30 миллионов пчел погибли в Большемуртинском районе Красноярского края после обработки полей химикатами.

"Прокуратурой организована проверка. Всего поступило 22 заявления о массовой гибели пчел, точное число погибших особей не установлено. Причину гибели установит экспертиза, которая продлится две-три недели", - сказала собеседница агентства.