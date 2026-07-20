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В Красноярском крае проверят сообщения о массовой гибели пчел - РИА Новости, 20.07.2026
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08:36 20.07.2026 (обновлено: 09:45 20.07.2026)
В Красноярском крае проверят сообщения о массовой гибели пчел

В Красноярском крае прокуратура проверит сообщения о массовой гибели пчел

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПчелы на пасеке
Пчелы на пасеке - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Павел Львов
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Пчелы на пасеке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура организовала проверку по факту массовой гибели пчел в Красноярском крае.
  • Причина гибели насекомых будет установлена экспертизой, которая продлится две-три недели.
КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по поводу массовой гибели пчел в Красноярском крае, насекомые изъяты для проведения экспертизы, сообщили РИА Новости в надзорном ведомстве.
Ранее Telegram-канал Shot утверждал, что 30 миллионов пчел погибли в Большемуртинском районе Красноярского края после обработки полей химикатами.
"Прокуратурой организована проверка. Всего поступило 22 заявления о массовой гибели пчел, точное число погибших особей не установлено. Причину гибели установит экспертиза, которая продлится две-три недели", - сказала собеседница агентства.
Также она уточнила, что по итогам проверки и получения экспертного заключения будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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