Пашинян похвастался, что прочитал "Евгения Онегина" в оригинале

Краткий пересказ от РИА ИИ Пашинян прочитал роман Александра Пушкина "Евгений Онегин" в оригинале.

Пашинян держит томик из серии "Библиотека всемирной литературы", которая выпускалась в СССР в 1967–1977 годах.

ЕРЕВАН, 20 июл - РИА Новости. Находящийся в отпуске премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что прочитал в оригинале роман Александра Пушкина "Евгений Онегин".

"Прочитал, завершил роман в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин". А что читаете вы?", - обратился Пашинян к слушателям в рилсе, держа в руках томик из серии "Библиотека всемирной литературы".

Данная серия из двухсот томов выпускалась в СССР в 1967-1977 годах на русском языке.