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Пашинян похвастался, что прочитал "Евгения Онегина" в оригинале - РИА Новости, 20.07.2026
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09:24 20.07.2026
Пашинян похвастался, что прочитал "Евгения Онегина" в оригинале

Пашинян похвастался, что прочел в отпуске "Евгения Онегина" на языке оригинала

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян прочитал роман Александра Пушкина "Евгений Онегин" в оригинале.
  • Пашинян держит томик из серии "Библиотека всемирной литературы", которая выпускалась в СССР в 1967–1977 годах.
ЕРЕВАН, 20 июл - РИА Новости. Находящийся в отпуске премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что прочитал в оригинале роман Александра Пушкина "Евгений Онегин".
"Прочитал, завершил роман в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин". А что читаете вы?", - обратился Пашинян к слушателям в рилсе, держа в руках томик из серии "Библиотека всемирной литературы".
Данная серия из двухсот томов выпускалась в СССР в 1967-1977 годах на русском языке.
Пашинян находится в отпуске с 10 по 29 июля.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на вершине горы Хуступ в Сюникской области на юге Армении - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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АрменияСССРНикол ПашинянАлександр Пушкин
 
 
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