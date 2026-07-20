Пашинян похвастался, что прочитал "Евгения Онегина" в оригинале

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пашинян прочитал роман Александра Пушкина "Евгений Онегин" в оригинале.
- Пашинян держит томик из серии "Библиотека всемирной литературы", которая выпускалась в СССР в 1967–1977 годах.
ЕРЕВАН, 20 июл - РИА Новости. Находящийся в отпуске премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что прочитал в оригинале роман Александра Пушкина "Евгений Онегин".
"Прочитал, завершил роман в стихах Александра Пушкина "Евгений Онегин". А что читаете вы?", - обратился Пашинян к слушателям в рилсе, держа в руках томик из серии "Библиотека всемирной литературы".
Данная серия из двухсот томов выпускалась в СССР в 1967-1977 годах на русском языке.
Пашинян находится в отпуске с 10 по 29 июля.
Пашинян опубликовал кадры из отпуска
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