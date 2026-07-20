Посол Парагвая пригласил российских инвесторов в страну

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Парагвай приглашает российских инвесторов инвестировать в его экономику и открывать производства на территории латиноамериканской страны, заявил РИА Новости посол Парагвая в Москве Виктор Уго Пенья Барейро в рамках Фестиваля культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна.

"Парагвай – это место, предлагающее большие возможности для инвесторов, для российских инвесторов, инвесторов из других стран. Он предлагает большие преимущества, обеспечивает высокую правовую безопасность, имеет очень упорядоченную экономику", - отметил он.