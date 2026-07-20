Посол Парагвая пригласил российских инвесторов в страну

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Парагвай приглашает российских инвесторов вкладывать средства в его экономику и открывать производства на своей территории.
- Посол Парагвая в Москве отметил, что страна предлагает большие возможности и преимущества для инвесторов, включая низкие издержки и эффективную налоговую систему.
- Дипломат считает, что Парагвай может стать идеальной штаб-квартирой для ведения торговли с рынками соседних стран.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Парагвай приглашает российских инвесторов инвестировать в его экономику и открывать производства на территории латиноамериканской страны, заявил РИА Новости посол Парагвая в Москве Виктор Уго Пенья Барейро в рамках Фестиваля культуры стран Латинской Америки и Карибского бассейна.
"Парагвай – это место, предлагающее большие возможности для инвесторов, для российских инвесторов, инвесторов из других стран. Он предлагает большие преимущества, обеспечивает высокую правовую безопасность, имеет очень упорядоченную экономику", - отметил он.
Посол выразил надежду, что российские инвесторы рассмотрят Парагвай как "идеальное место для размещения своих инвестиций". Пенья Барейро отметил, что Парагвай предлагает низкие издержки, эффективную налоговую систему для бизнеса.
"Поэтому идеально было бы основать компанию в Парагвае, создать там так называемую штаб-квартиру. А оттуда вести торговлю с рынками Бразилии, Аргентины, Уругвая, Боливии и самого Парагвая", - сказал дипломат.
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