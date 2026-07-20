Памфилова предупредила о рисках дискредитации выборов в ЕДГ-2026

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"Есть информационные риски – они связаны с распространением недостоверной или искаженной информации о ходе голосования, процедурах подсчета голосов, работе комиссий. Риски дискредитации избирательной системы могут носить как открытый, так и скрытый характер", - сказала она, отвечая на вопрос, с какими угрозами в ЕДГ-2026 могут столкнуться организаторы выборов.