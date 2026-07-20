Памфилова предупредила о рисках дискредитации выборов в ЕДГ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Памфилова сообщила о рисках распространения недостоверной или искаженной информации о ходе голосования, подсчете голосов и работе комиссий в ЕДГ-2026.
- Она отметила, что к числу явных провокаций на выборах относятся действия, направленные на создание конфликтных ситуаций, попытки срыва работы комиссий и распространение вырванных из контекста эпизодов.
- Глава ЦИК подчеркнула, что в связи с увеличением распространения вредоносного контента будет осуществляться постоянный мониторинг информационного пространства и публичное разоблачение фейкового контента.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Организаторы выборов в ЕДГ-2026 могут столкнуться с распространением недостоверной или искаженной информации о ходе голосования, процедурах подсчета голосов и работе комиссий, сообщила в интервью РИА Новости председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.
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"Есть информационные риски – они связаны с распространением недостоверной или искаженной информации о ходе голосования, процедурах подсчета голосов, работе комиссий. Риски дискредитации избирательной системы могут носить как открытый, так и скрытый характер", - сказала она, отвечая на вопрос, с какими угрозами в ЕДГ-2026 могут столкнуться организаторы выборов.
Памфилова также отметила, что к числу явных провокаций, которые могут произойти на предстоящих сентябрьских выборах, относятся действия, направленные на демонстративное создание конфликтных ситуаций на избирательных участках, попытки срыва работы комиссий, фиксация и распространение вырванных из контекста эпизодов, способных вызвать общественный резонанс.
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"В связи с кратным увеличением распространения вредоносного контента, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, мы будем в постоянном режиме осуществлять мониторинг информационного пространства и в случае выявления фейкового контента – незамедлительно разоблачать его публично", - подчеркнула глава ЦИК.
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