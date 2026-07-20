Рейтинг@Mail.ru
Карл III принял отставку Стармера с поста премьера - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 20.07.2026
Карл III принял отставку Стармера с поста премьера

Король Великобритании Карл III принял отставку Стармера с поста премьера

© AP Photo / Chris JacksonКороль Карл III
Король Карл III - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Chris Jackson
Король Карл III . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Кира Стармера.
  • Энди Бернем избран главой Лейбористской партии и должен сменить Кира Стармера на посту премьера в понедельник.
ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости. Король Великобритании Карл III принял отставку уходящего с должности британского премьера Кира Стармера, сообщил Букингемский дворец.
"Сэр Кир Стармер, член парламента, сегодня утром имел аудиенцию у короля и подал в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Его Величество милостиво принял", - говорится в заявлении дворца, его приводит телеканал Sky News.
В пятницу Энди Бернем был избран главой Лейбористской партии. Он должен сменить Кира Стармера на посту премьера Великобритании в понедельник. После этого Бернем приступит к перестановкам в кабмине.
Энди Бернем во время посещения конференции руководства Лейбористской партии в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
СМИ: Бернем на этой неделе объявит о десятилетнем плане развития Британии
Вчера, 12:02
 
В миреВеликобританияКир СтармерКарл IIIЭнди Бернем
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала