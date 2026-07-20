Карл III принял отставку Стармера с поста премьера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра Кира Стармера.
- Энди Бернем избран главой Лейбористской партии и должен сменить Кира Стармера на посту премьера в понедельник.
ЛОНДОН, 20 июл – РИА Новости. Король Великобритании Карл III принял отставку уходящего с должности британского премьера Кира Стармера, сообщил Букингемский дворец.
"Сэр Кир Стармер, член парламента, сегодня утром имел аудиенцию у короля и подал в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которую Его Величество милостиво принял", - говорится в заявлении дворца, его приводит телеканал Sky News.
В пятницу Энди Бернем был избран главой Лейбористской партии. Он должен сменить Кира Стармера на посту премьера Великобритании в понедельник. После этого Бернем приступит к перестановкам в кабмине.