Генконсульство не получало обращений от россиян из-за отравлений в Аланье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генконсульство РФ сообщило, что не получало обращений от россиян по поводу массового отравления в Аланье.
- Дипломаты установили контакт с турецкими службами, которые не подтвердили информацию о массовом отравлении российских туристов.
- Они продолжат отслеживать ситуацию и готовы оказать россиянам необходимую помощь.
АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Генконсульство РФ сообщило РИА Новости, что не получало обращений от россиян на фоне сообщений в СМИ о массовом отравлении туристов в Аланье в Турции, дипломаты отслеживают ситуацию, готовы оказать необходимую помощь.
Telegram-канал "Shot Проверка" сообщил в понедельник о массовом отравлении российских туристов в пятизвездочном отеле в турецкой курортной Аланье. Одна отравившаяся семья, по данным канала, подозревает, что причиной мог стать бассейн.
«
"Генконсульство России в Анталье установило контакт с профильными турецкими службами, которые не подтвердили указанную в публикации информацию. Обращений российских граждан в генконсульство по поводу отравлений в Аланье также не поступало. Дипломаты продолжат отслеживать данную ситуацию и готовы в случае необходимости оказать россиянам соответствующее консульское содействие", - сообщили агентству в генконсульстве.