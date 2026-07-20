Генконсульство не получало обращений от россиян из-за отравлений в Аланье

АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Генконсульство РФ сообщило РИА Новости, что не получало обращений от россиян на фоне сообщений в СМИ о массовом отравлении туристов в Аланье в Турции, дипломаты отслеживают ситуацию, готовы оказать необходимую помощь.