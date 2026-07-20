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Генконсульство не получало обращений от россиян из-за отравлений в Аланье - РИА Новости, 20.07.2026
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Туризм
 
17:44 20.07.2026
Генконсульство не получало обращений от россиян из-за отравлений в Аланье

РИА Новости: россияне не обращались в Генконсульство в Анталье из-за отравлений

© Shutterstock/FOTODOM / Yalcin SonatСтарый город в Анталье
Старый город в Анталье - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Yalcin Sonat
Старый город в Анталье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генконсульство РФ сообщило, что не получало обращений от россиян по поводу массового отравления в Аланье.
  • Дипломаты установили контакт с турецкими службами, которые не подтвердили информацию о массовом отравлении российских туристов.
  • Они продолжат отслеживать ситуацию и готовы оказать россиянам необходимую помощь.
АНКАРА, 20 июл – РИА Новости. Генконсульство РФ сообщило РИА Новости, что не получало обращений от россиян на фоне сообщений в СМИ о массовом отравлении туристов в Аланье в Турции, дипломаты отслеживают ситуацию, готовы оказать необходимую помощь.
Telegram-канал "Shot Проверка" сообщил в понедельник о массовом отравлении российских туристов в пятизвездочном отеле в турецкой курортной Аланье. Одна отравившаяся семья, по данным канала, подозревает, что причиной мог стать бассейн.
«
"Генконсульство России в Анталье установило контакт с профильными турецкими службами, которые не подтвердили указанную в публикации информацию. Обращений российских граждан в генконсульство по поводу отравлений в Аланье также не поступало. Дипломаты продолжат отслеживать данную ситуацию и готовы в случае необходимости оказать россиянам соответствующее консульское содействие", - сообщили агентству в генконсульстве.
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Среди отравившихся на курорте в Турции есть иностранные граждане
12 июля, 22:24
 
ТуризмРоссияТурцияАнталья (провинция)В мире
 
 
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