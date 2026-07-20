США вынудили шесть судов сменить курс в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные США с момента возобновления морской блокады Ирана вынудили шесть судов в Ормузском проливе сменить курс и полностью нейтрализовали одно.
- Эсминец ВМС США John Finn принимает участие в операции по обеспечению блокады иранских портов и контролю судоходства в регионе Ближнего Востока.
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Военные США с момента возобновления морской блокады Ирана вынудили шесть судов в Ормузском проливе сменить курс и полностью нейтрализовали одно, утверждает Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"По состоянию на 19 июля CENTCOM перенаправил шесть коммерческих судов и вывел из строя один для обеспечения полного соблюдения требований", – говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети Х.
Эсминец ВМС США John Finn принимает участие в операции по обеспечению блокады иранских портов и контролю судоходства в регионе Ближнего Востока, следует из заявления.
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 июля, заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Блокада вступила в силу во вторник в 23.00 мск.