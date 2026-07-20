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США вынудили шесть судов сменить курс в Ормузском проливе - РИА Новости, 20.07.2026
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00:36 20.07.2026
США вынудили шесть судов сменить курс в Ормузском проливе

ВС США принудительно изменили курс шести судов и вывели из строя одно в Ормузе

© AP Photo / U.S. Navy, Walter T. Ham IVРакетные эсминцы ВМС США
Ракетные эсминцы ВМС США - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / U.S. Navy, Walter T. Ham IV
Ракетные эсминцы ВМС США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные США с момента возобновления морской блокады Ирана вынудили шесть судов в Ормузском проливе сменить курс и полностью нейтрализовали одно.
  • Эсминец ВМС США John Finn принимает участие в операции по обеспечению блокады иранских портов и контролю судоходства в регионе Ближнего Востока.
ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Военные США с момента возобновления морской блокады Ирана вынудили шесть судов в Ормузском проливе сменить курс и полностью нейтрализовали одно, утверждает Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"По состоянию на 19 июля CENTCOM перенаправил шесть коммерческих судов и вывел из строя один для обеспечения полного соблюдения требований", – говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети Х.
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Эсминец ВМС США John Finn принимает участие в операции по обеспечению блокады иранских портов и контролю судоходства в регионе Ближнего Востока, следует из заявления.
Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 июля, заявил, что США вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана, а остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Блокада вступила в силу во вторник в 23.00 мск.
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