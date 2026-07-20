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У берегов Омана загорелось судно - РИА Новости, 20.07.2026
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03:04 20.07.2026
У берегов Омана загорелось судно

У берегов Омана вспыхнул пожар на судне

© AP PhotoСухогруз в Ормузском проливе
Сухогруз в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© AP Photo
Сухогруз в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов Омана, в восьми морских милях к северо-западу от Кумзара, на судне произошел пожар.
  • Причина пожара на судне пока не установлена.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пожар произошел на судне у берегов Омана, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
"UKMTO получило сообщение об инциденте в восьми морских милях (14,8 километра - ред.) к северо-западу от Кумзара, Оман. UKMTO получило информацию от проверенного источника о том, что на судне произошел пожар. Причина пожара пока не установлена", - говорится в сообщении на сайте организации.
В управлении призвали суда соблюдать осторожность и сообщать о любой подозрительной активности.
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