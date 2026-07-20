Минобороны назвало цели удара по одесскому порту

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ночью поразили резервуары с ГСМ в порту Одесса, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские войска атаковали порты, использовавшиеся в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"Высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение в порту Одесса резервуарам с горюче-смазочными материалами", — заявили в ведомстве.
Российские бойцы при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие воздушную оборону противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.