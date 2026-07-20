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Минобороны назвало цели удара по одесскому порту - РИА Новости, 20.07.2026
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09:00 20.07.2026 (обновлено: 10:37 20.07.2026)
Минобороны назвало цели удара по одесскому порту

МО: ВС РФ атаковали одесский порт, работавший в интересах ВСУ

© Фото : ГСЧС Украины в Одесской областиПожар в Одессе
Пожар в Одессе - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины в Одесской области
Пожар в Одессе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России ночью поразили резервуары с ГСМ в порту Одесса, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Российские войска атаковали порты, использовавшиеся в интересах ВСУ, сообщило Минобороны.
"Высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами нанесено поражение в порту Одесса резервуарам с горюче-смазочными материалами", — заявили в ведомстве.
Российские бойцы при нанесении ударов используют высокоточное оружие и беспилотники, преодолевающие воздушную оборону противника, и могут уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
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