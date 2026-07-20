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Британия сообщила об обстреле судна у берегов ОАЭ - РИА Новости, 20.07.2026
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22:28 20.07.2026
Британия сообщила об обстреле судна у берегов ОАЭ

UKMTO сообщило об обстреле судна вблизи Ормузского пролива

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У берегов ОАЭ вблизи Ормузского пролива обстреляли судно.
  • Судно было поражено неизвестным снарядом, который повредил рулевой механизм, при этом все члены экипажа находятся в безопасности.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле судна у берегов ОАЭ вблизи Ормузского пролива.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 17 морских милях (31 километр) к востоку от порта Дибба в ОАЭ. Капитан судна сообщил, что в судно попал неизвестный снаряд, который повредил рулевой механизм", - говорится в заявлении.
Как сообщается, все члены экипажа находятся в безопасности. Тип пораженного судна не уточняется.
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