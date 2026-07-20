Британия сообщила об обстреле судна у берегов ОАЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- У берегов ОАЭ вблизи Ормузского пролива обстреляли судно.
- Судно было поражено неизвестным снарядом, который повредил рулевой механизм, при этом все члены экипажа находятся в безопасности.
ЛОНДОН, 20 июл - РИА Новости. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило об обстреле судна у берегов ОАЭ вблизи Ормузского пролива.
"UKMTO получило сообщение об инциденте в 17 морских милях (31 километр) к востоку от порта Дибба в ОАЭ. Капитан судна сообщил, что в судно попал неизвестный снаряд, который повредил рулевой механизм", - говорится в заявлении.
Как сообщается, все члены экипажа находятся в безопасности. Тип пораженного судна не уточняется.