Цена нефти марки Brent выросла на три процента

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цена нефти марки Brent выросла на 3%.
- Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 90,74 доллара за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Цена нефти марки Brent растет на 3%, до $90,74 за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.
По состоянию на 1.02 мск 20 июля цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3% относительно предыдущего закрытия - до 90,74 доллара за баррель.
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