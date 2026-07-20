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Цена нефти марки Brent выросла на три процента - РИА Новости, 20.07.2026
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01:23 20.07.2026
Цена нефти марки Brent выросла на три процента

Цена нефти марки Brent выросла до 90,74 доллара за баррель

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цена нефти марки Brent выросла на 3%.
  • Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла 90,74 доллара за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Цена нефти марки Brent растет на 3%, до $90,74 за баррель на фоне эскалации на Ближнем Востоке, следует из данных торгов.
По состоянию на 1.02 мск 20 июля цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 3% относительно предыдущего закрытия - до 90,74 доллара за баррель.
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