В МЖД уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Льгов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки беспилотника на станцию Льгов-Киевский Курской области пострадало пять железнодорожников.
- Четверо получили незначительные травмы, медицинская помощь им оказана на месте, еще один работник доставлен в больницу.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пять железнодорожников пострадали в понедельник днем в результате атаки беспилотника на станцию Льгов-Киевский Курской области, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).
Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что четыре сотрудника железной дороги ранены в результате атаки БПЛА ВСУ в районе железнодорожной станции в городе Льгов. Он уточнял, что вокзал временно закрыт.
"Сегодня днем в результате атаки беспилотника на станцию Льгов-Киевский Курской области пострадало пять железнодорожников. Четверо получили незначительные травмы, медицинская помощь им оказана на месте. Еще один работник доставлен в больницу", - сообщили в МЖД.
Там добавили, что со стороны медицинских учреждений ОАО "РЖД" всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь в лечении и реабилитации.
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