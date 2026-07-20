В МЖД уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Льгов

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате атаки беспилотника на станцию Льгов-Киевский Курской области пострадало пять железнодорожников.

Четверо получили незначительные травмы, медицинская помощь им оказана на месте, еще один работник доставлен в больницу.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Пять железнодорожников пострадали в понедельник днем в результате атаки беспилотника на станцию Льгов-Киевский Курской области, сообщили РИА Новости в Московской железной дороге (МЖД, филиал РЖД).

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что четыре сотрудника железной дороги ранены в результате атаки БПЛА ВСУ в районе железнодорожной станции в городе Льгов. Он уточнял, что вокзал временно закрыт.

"Сегодня днем в результате атаки беспилотника на станцию Льгов-Киевский Курской области пострадало пять железнодорожников. Четверо получили незначительные травмы, медицинская помощь им оказана на месте. Еще один работник доставлен в больницу", - сообщили в МЖД.