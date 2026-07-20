Рейтинг@Mail.ru
В Мытищах мужчина попытался поджечь колонку на АЗС - РИА Новости, 20.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:37 20.07.2026
В Мытищах мужчина попытался поджечь колонку на АЗС

РИА Новости: в Мытищах мужчина облил колонку АЗС горючим и попытался поджечь ее

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина в Мытищах принес на АЗС бутылку с горючим и пытался поджечь одну из колонок.
  • Его остановили сотрудники заправки, и мужчину отправили под домашний арест по обвинению в покушении на умышленные уничтожение или повреждение имущества.
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Мужчина в Мытищах принес на АЗС бутылку с горючим и пытался поджечь одну из колонок, его остановили сотрудники заправки, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции Подмосковья.
Там отметили, что мужчину отравили под домашний арест по обвинению в покушении на умышленные уничтожение или повреждение имущества.
В пресс-службе со ссылкой на версию следствия указали, что 17 июля мужчина пришел на территорию АЗС в Мытищах, облил одну из колонок заранее принесенной с собой легковоспламеняющейся жидкостью, после чего попытался ее поджечь.
«
"Он не смог довести свои преступные действия до конца, поскольку был задержан сотрудниками АЗС", - говорится в сообщении.
Пресс-служба уточняет, что фигурант действовал в группе лиц по предварительному сговору, совместно с неустановленными лицами.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
В Ленинградской области задержали 15-летнюю девочку за поджог АЗС
29 мая, 17:29
 
ПроисшествияМытищиМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала