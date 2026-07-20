В Мытищах мужчина попытался поджечь колонку на АЗС

Краткий пересказ от РИА ИИ Мужчина в Мытищах принес на АЗС бутылку с горючим и пытался поджечь одну из колонок.

Его остановили сотрудники заправки, и мужчину отправили под домашний арест по обвинению в покушении на умышленные уничтожение или повреждение имущества.

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Мужчина в Мытищах принес на АЗС бутылку с горючим и пытался поджечь одну из колонок, его остановили сотрудники заправки, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции Подмосковья.

Там отметили, что мужчину отравили под домашний арест по обвинению в покушении на умышленные уничтожение или повреждение имущества.

В пресс-службе со ссылкой на версию следствия указали, что 17 июля мужчина пришел на территорию АЗС в Мытищах , облил одну из колонок заранее принесенной с собой легковоспламеняющейся жидкостью, после чего попытался ее поджечь.

« "Он не смог довести свои преступные действия до конца, поскольку был задержан сотрудниками АЗС", - говорится в сообщении.