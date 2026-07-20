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В МВД опровергли информацию о проблемах с загранпаспортами в Москве - РИА Новости, 20.07.2026
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09:53 20.07.2026
В МВД опровергли информацию о проблемах с загранпаспортами в Москве

МВД опровергло нехватку мест для записи на получение загранпаспортов в Москве

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаграничные паспорта
Заграничные паспорта - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заграничные паспорта . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Информация о том, что москвичи массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, не соответствует действительности.
  • За 6 месяцев 2026 года оформлено более 400 тысяч загранпаспортов.
  • Уровень удовлетворенности граждан качеством государственной услуги по биометрическим паспортам составляет 97,3% для паспортов сроком действия 10 лет и 97,5% для паспортов со сроком действия 5 лет.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Информация о том, что москвичи массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В связи с распространением в сети интернет информации о том, что жители Москвы массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, сообщаем, что распространяемые сведения не соответствуют действительности", - сказали в пресс-службе.
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В ведомстве добавили, что за 6 месяцев 2026 года оформлено более 400 тысяч загранпаспортов, уровень удовлетворенности граждан качеством государственной услуги по биометрическим паспортам сроком действия 10 лет составляет 97,3%, по паспортам со сроком действия 5 лет - 97,5%.
"Отказов в приеме заявлений о выдаче заграничных паспортов не допускается", - подчеркнули в пресс-службе.
В главке добавили, что данная государственная услуга является одной из наиболее востребованных как у москвичей, так и у гостей столицы, в связи с чем загруженность подразделений, особенно в весенне-летний период, действительно остается высокой.
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