В МВД опровергли информацию о проблемах с загранпаспортами в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Информация о том, что москвичи массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, не соответствует действительности.

За 6 месяцев 2026 года оформлено более 400 тысяч загранпаспортов.

Уровень удовлетворенности граждан качеством государственной услуги по биометрическим паспортам составляет 97,3% для паспортов сроком действия 10 лет и 97,5% для паспортов со сроком действия 5 лет.

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Информация о том, что москвичи массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"В связи с распространением в сети интернет информации о том, что жители Москвы массово не могут получить загранпаспорта из-за нехватки слотов для записи, сообщаем, что распространяемые сведения не соответствуют действительности", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что за 6 месяцев 2026 года оформлено более 400 тысяч загранпаспортов, уровень удовлетворенности граждан качеством государственной услуги по биометрическим паспортам сроком действия 10 лет составляет 97,3%, по паспортам со сроком действия 5 лет - 97,5%.

"Отказов в приеме заявлений о выдаче заграничных паспортов не допускается", - подчеркнули в пресс-службе.