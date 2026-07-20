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МВД предупредило о способах вовлечения детей в преступления - РИА Новости, 20.07.2026
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09:24 20.07.2026 (обновлено: 09:25 20.07.2026)
МВД предупредило о способах вовлечения детей в преступления

МВД: мошенники используют интернет для вовлечения детей в преступления

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Злоумышленники в интернете вербуют детей для совершения преступлений, используя не только материальное стимулирование, но и психологическое давление.
  • В 2025 году подростки стали жертвами 9,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, что на 16,6% больше, чем в 2024 году, а также более 3,4 тысячи мошенничеств, что на 25,6% больше, чем в предыдущем году.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Злоумышленники в интернете для вовлечения детей в преступления не только обещают им деньги, но и используют психологическое давление, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
По данным ведомства, злоумышленники активно вербуют через интернет подрастающее поколение для совершения преступлений.
«
"Такие действия преступников, наряду с материальным стимулированием, сопровождаются психологическим давлением", - отметили в министерстве.
Также в ведомстве сообщили, что подростки в 2025 году стали жертвами 9,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, что на 16,6% больше, чем в 2024 году. Кроме того, в 2025 году несовершеннолетние стали жертвами более 3,4 тысячи мошенничеств - это на 25,6% больше, чем в 2024 году.
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