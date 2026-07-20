МВД предупредило о способах вовлечения детей в преступления

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Злоумышленники в интернете для вовлечения детей в преступления не только обещают им деньги, но и используют психологическое давление, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.

Также в ведомстве сообщили, что подростки в 2025 году стали жертвами 9,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, что на 16,6% больше, чем в 2024 году. Кроме того, в 2025 году несовершеннолетние стали жертвами более 3,4 тысячи мошенничеств - это на 25,6% больше, чем в 2024 году.