МВД предупредило о способах вовлечения детей в преступления

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Злоумышленники в интернете вербуют детей для совершения преступлений, используя не только материальное стимулирование, но и психологическое давление.
- В 2025 году подростки стали жертвами 9,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, что на 16,6% больше, чем в 2024 году, а также более 3,4 тысячи мошенничеств, что на 25,6% больше, чем в предыдущем году.
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Злоумышленники в интернете для вовлечения детей в преступления не только обещают им деньги, но и используют психологическое давление, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД РФ.
По данным ведомства, злоумышленники активно вербуют через интернет подрастающее поколение для совершения преступлений.
«
"Такие действия преступников, наряду с материальным стимулированием, сопровождаются психологическим давлением", - отметили в министерстве.
Также в ведомстве сообщили, что подростки в 2025 году стали жертвами 9,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, что на 16,6% больше, чем в 2024 году. Кроме того, в 2025 году несовершеннолетние стали жертвами более 3,4 тысячи мошенничеств - это на 25,6% больше, чем в 2024 году.
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников
21 октября 2025, 10:32