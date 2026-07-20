Количество субъектов МСП в Краснодарском крае увеличилось почти на 4%

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В Краснодарском крае на данный момент зарегистрировано более 332 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — это почти на 4% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Промежуточные результаты влияния налоговой реформы на сектор малого и среднего бизнеса рассмотрели на заседании Совета по развитию предпринимательства под председательством заместителя губернатора Краснодарского края Александра Руппеля.

"Несмотря на изменения налогового законодательства, Краснодарский край сохраняет устойчивую динамику развития малого и среднего бизнеса. Сегодня в регионе зарегистрировано более 332 тысяч субъектов МСП — это почти на 4% больше, чем годом ранее. По этому показателю Кубань сохраняет четвертое место в стране. Наша задача — не просто отслеживать статистику, а оперативно выявлять возможные риски и совместно с бизнесом вырабатывать решения, которые позволят предпринимателям адаптироваться к новым условиям работы", — приводит пресс-служба слова Руппеля.

Вице-губернатор подчеркнул, что по поручению главы региона Вениамина Кондратьева организована системная работа по сопровождению процесса адаптации субъектов МСП к налоговой реформе. Для предпринимателей проводят выездные муниципальные форумы, консультации и разъяснительные мероприятия, а при Совете по развитию предпринимательства создана рабочая группа по мониторингу влияния налоговых изменений на сектор МСП.

"Мониторинг позволяет объективно оценивать влияние налоговых изменений на развитие малого и среднего бизнеса. Мы анализируем ситуацию, чтобы своевременно выявлять возможные риски и при необходимости корректировать меры поддержки. Наша задача — сохранить комфортные условия для ведения предпринимательской деятельности и обеспечить дальнейшее развитие сектора МСП", — отметила руководитель департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности региона Юлия Приходько.

По итогам заседания Руппель поручил направлять результаты мониторинга профильным отраслевым органам исполнительной власти для оперативной разработки дополнительных мер поддержки бизнеса.